Artemis II : ce jeu de simulation spatiale culte bat son record historique plus de 10 ans après sa sortie

Incroyable mais vrai, ce jeu de simulation spatiale vient d’exploser son record historique de joueurs simultanés alors qu’il est sorti en 2013. Un regain d'intérêt spectaculaire auquel la mission Artemis II de la NASA ne semble pas étrangère.

« To the Moon and back » : Artemis II est définitivement entrée dans l’histoire de l’exploration spatiale. Le 1er avril 2026, la fusée SLS a décollé, cap sur la Lune, depuis la rampe 39B du Centre spatial Kennedy en Floride, sous les yeux ébahis de quelque 400 000 spectateurs réunis pour ce moment historique.

Les quatre astronautes, à bord de la capsule Orion, ont pulvérisé le record décroché par Apollo 13 il y a maintenant 56 ans : ils ont voyagé plus loin de la Terre que n’importe quel être humain avant eux et ont révélé la face cachée de la Lune comme on ne l’avait jamais vue.

Évidemment, cela a de quoi faire rêver. Alors puisque tout le monde ne peut se targuer d’être un astronaute ayant voyagé à bord de la capsule Orion, certains se tournent vers des solutions alternatives bien plus accessibles. L’une d’elles s’avère être un jeu de simulation spatiale sorti en 2013 qui, très probablement sous l’effet suscité par Artemis II, vient de battre son record historique de joueurs simultanés.

13 ans après sa sortie, ce jeu culte de simulation spatiale explose son record de joueurs sous l’effet d’Artemis II

Ce jeu, c’est Kerbal Space Program. Avec ses petits bonshommes verts, ce simulateur de missions spatiales lancé en 2013 permet aux joueurs de construire leurs propres fusées (et bien plus) et de les faire décoller pour explorer les lunes et les planètes d’un système solaire – qui n’est pas sans rappeler le nôtre – baptisé Kerbol. L’intérêt de ce jeu ? Il repose sur une physique aérodynamique et orbitale réaliste. Quoi de mieux, donc, pour se mesurer aux ingénieurs de la NASA directement depuis son canapé ?

Il semble en effet que les exploits d’Artemis II aient donné des idées aux joueurs – en plus d’étoiles dans les yeux. Cet événement historique, associé à la communauté passionnée de KSP, a véritablement porté le jeu : alors qu’il a fêté ses 13 ans en mars 2026, Kerbal Space Program vient d’enregistrer un pic à plus de 21 000 joueurs simultanés selon les chiffres de Steam Database, dépassant son record absolu qui datait de plusieurs années.