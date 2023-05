Google Chromecast : sortez les mouchoirs, les premiers modèles n’ont plus droit aux mises à jour

Avis aux propriétaires de Google Chromecast de première génération, la firme de Mountain View vient en toute discrétion d'abandonner le suivi logiciel des Chromecast lancés en 2013. Il faut s'attendre à des performances en baisse.

Mauvaise nouvelle pour tous les possesseurs des Chromecast premier du nom. En effet, Google vient en toute discrétion d'abandonner le suivi logiciel de ses appareils de streaming lancés en 2013.

L'information est marquée noir sur blanc sur le site du support de la firme de Mountain View : “Les Chromecast (1re génération) ne sont plus pris en charge. Par conséquent, ces appareils ne reçoivent plus de mises à jour logicielles et de sécurité, et Google ne leur fournit plus aucune assistance technique”.

Google abandonne les mises à jour sur les premiers Chromecast

Par ailleurs, le constructeur précise qu'il faudra s'attendre à une dégradation progressive des performances. Vraisemblablement, le suivi logiciel des premiers Chromecast a pris fin en février 2023, date à laquelle chaque modèle de Chromecast a reçu une mise à jour logicielle.

Bien entendu, vous pourrez toujours profiter de votre Chromecast de première génération, mais il faudra fatalement s'attendre à l'apparition de bugs et divers problèmes de performances au fil du temps, faute de correctifs et de patchs déployés par Google.

Notez que si le suivi logiciel des Chromecast (2013) est officiellement terminé, Google avait déjà levé le pied ces dernières années. Pour cause, l'appareil a reçu son avant-dernière mise en jour en novembre 2022. Cela faisait trois ans que le périphérique n'avait pas bénéficié d'un patch.

Le Chromecast, l'un des grands succès de Google

A son lancement en 2013, le Chromecast est devenu rapidement un must-have pour de nombreux utilisateurs. A l'heure où les TV connectées intelligentes ne s'étaient pas encore démocratisées, cet petit appareil permettait de streamer le contenu vidéo de votre tablette, votre smartphone ou de votre PC portable directement sur votre TV via un port HDMI.

Vendu à seulement 35 dollars, cet accessoire s'est imposé comme une alternative rentable et peu onéreuse, en comparaison à l'achat d'une smart TV. Depuis, plusieurs générations de Chromecast se sont succédées. En 2020, Google a lancé le premier Chromecast sous Google TV, qui en plus d'offrir de la 4K en 60 FPS, dispose également de sa propre télécommande.

Le dernier modèle lancé sur le marché n'est autre que le Chromecast Google TV. Disponible depuis septembre 2022, ce modèle reprend la quasi-totalité des caractéristiques de la version 4K, à la différence près qu'il permet de regarder du contenu en Full HD seulement.