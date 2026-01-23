TCL : Android 14 et ses nouveautés arrivent sur les anciens téléviseurs Google TV, votre modèle est-il concerné ?

TCL ne se contente pas de briller au CES 2026 avec ses nouveaux produits. La marque chinoise prépare une mise à jour majeure pour ses téléviseurs de la génération précédente. Voici les modèles concernés par le déploiement d’Android 14 et le lot de nouveautés qui l’accompagne.

TCL n’est pas une marque qui se repose sur ses lauriers. Lors de l’édition 2026 du CES de Las Vegas, l’un des grands rendez-vous high-tech annuels, la marque chinoise a dévoilé une nouvelle tablette propulsée par l’IA spécialisée dans la prise de notes. Elle y a également présenté un smartphone innovant pour sa gamme Nxtpaper 70 : le 70 Pro se transforme en liseuse d’une simple pression. Et comment ne pas citer le « protocole d’accord » signé entre TCL et Sony ? – on vous explique ici ce qu’il implique.

Mais le géant chinois ne se contente pas d’innovations matérielles et n’oublie pas pour autant ses précédents produits. En effet, selon FlatPanelsHD, relayé par nos confrères de 9to5Google, TCL s’apprêterait à intégrer Android 14 dans ses téléviseurs Google TV d’ancienne génération. Évidemment, plusieurs améliorations bienvenues accompagneraient ce déploiement.

TCL s’apprêterait à déployer Android 14 pour sa gamme de téléviseurs Google TV ancienne génération

Les téléviseurs concernés par cette mise à jour Android 14 seraient ceux embarquant la puce Pentonic 700, à savoir notamment les :

C8K,

QM8K,

C7K,

QM7K,

C6K,

QM6K,

C855,

C845,

QM851G,

C805,

QM751G,

TCL NXTVISION

Actuellement, ces modèles tournent sous Android 12 – les plus récents étant déjà livrés avec Android 14. Ce déploiement de la version supérieure de l’OS s’accompagnerait de quelques nouveautés. Par exemple, la fonction baptisée Quick Media Switching en HDMI 2.1 qui permet plusieurs choses : l’amélioration du changement de fréquences d’affichage pour l’adapter au contenu diffusé et la réduction des écrans noirs pendant ces transitions. Elle est accessible via le menu Paramètres > Entrées externes.

Ce n’est pas la seule nouveauté introduite par Android 14, cette version de l’OS apporte :

De nouveaux modes d’économie d’énergie,

Une meilleure gestion du mode image,

Quelques améliorations au niveau des applications.

Si rien de tout ça ne sonne comme révolutionnaire, ces ajustements demeurent les bienvenus. Pour le moment, TCL n’a pas officialisé le passage à Android 14 pour ses téléviseurs appartenant à la génération précédente, mais cela devrait ne pas tarder selon nos confrères.