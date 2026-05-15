« Ce n’est pas une éclipse » : un rarissime croissant de Mars immortalisé en photo par la sonde Psyche de la NASA

La mission Psyche de la NASA, alors qu’elle se dirige vers l’astéroïde du même nom, vient de capturer un phénomène rarissime. Si la photo évoque une éclipse, il n’en est rien : il s’agit d’un croissant de Mars, planète survolée stratégiquement par la sonde.

Psyche NASA Mars croissant
Crédits : NASA/JPL-Caltech/ASU

La sérendipité est un concept fascinant : il désigne le fait de faire une découverte par hasard. Et l’astronomie est l’un des domaines scientifiques qui lui fait la part belle. Par exemple, TESS, la sonde chasseuse d’exoplanètes de la NASA a par le passé traqué la comète 3I/ATLAS de manière fortuite.

C’est désormais au tour de la sonde Psyche de la NASA, lancée le 13 octobre 2023, de capturer un phénomène rarissime, alors même que ce n’est pas sa mission première – qui est d’étudier l’astéroïde éponyme, « un monde riche en métaux qui pourrait nous en apprendre davantage sur la formation des planètes rocheuses ». En effet, la photo ci-dessus ne représente pas une éclipse : il s’agit d’un croissant de Mars.

La sonde de la NASA profite de son voyage jusqu’à l’astéroïde Psyche pour capturer un croissant de Mars

Atteindre Psyche est un long périple pour la sonde du même nom : elle ne le gagnera qu’en 2029. Pour y parvenir, elle survolera la Planète Rouge ce 15 mai 2026 en passant à 4 500 kilomètres de sa surface à environ 19 848 km/h.

L’objectif de cette opération pour la mission Psyche ? Bénéficier de l’assistance gravitationnelle de Mars « pour augmenter sa vitesse et ajuster sa trajectoire ». Mais ce n’est pas tout : ce survol est également une opportunité pour l’équipe de la mission de s’entraîner et calibrer leurs instruments scientifiques – autant allier l’utile à l’agréable.

Ce 14 mai, alors que la sonde approchait de la Planète Rouge, l’équipe en a profité pour prendre quelques instantanés rapprochés de Mars, dont celui non traité ci-dessus. La NASA explique dans une publication sur X (ex-Twitter) que l’on y voit le côté nocturne de Mars. Ce résultat semblable à un croissant lumineux est dû à la réflexion de la lumière solaire par le côté diurne de la planète et à cette même lumière qui traverse l’atmosphère martienne.


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