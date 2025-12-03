Ce n’est pas de la science-fiction : voici la raison scientifique qui explique pourquoi Mars ferait de vous un voyageur temporel

Et si voyager dans l’espace, c’était aussi voyager dans le temps ? Les scientifiques ont découvert que le temps s’écoule plus vite sur Mars que sur Terre. Découvrez quels sont les facteurs qui influencent ce décalage minime, mais significatif pour la quête d’exploration du système solaire.

Le temps est une unité de mesure qui fascine et sa perception n’est pas linéaire. Faites une activité qui vous plaît, et vous aurez l’impression qu’il s’écoule à toute vitesse. En revanche, effectuez une tâche rébarbative et vous aurez l’impression qu’il n’avance pas. Au-delà de cet aspect, le voyage dans le temps est un thème récurrent des œuvres de science-fiction.

Et si l’on vous disait que voyager dans le futur serait un jour possible ? Il suffirait tout bonnement d’aller sur Mars – ce rêve de milliardaire, toxique, radioactif et sans oxygène, mais qui pourrait être réalisé grâce à un carburant permettant d’aller de la Terre à la planète rouge en seulement 45 jours. En effet, le temps s’y écoule plus vite que sur Terre. Voici pourquoi.

Le temps sur Mars s’écoule en moyenne 477 microsecondes plus vite par jour que sur la Terre

Bon. Il s’agirait plutôt d’un mini voyage dans le futur : en moyenne, le temps s’écoule légèrement plus vite sur Mars que sur la planète bleue. Et quand on écrit « légèrement plus vite », c’est vraiment légèrement : 0,000477 seconde par jour.

Cette différence provient de la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein. Pour simplifier : la vitesse à laquelle le temps passe dépend de la gravité et de la vitesse d’une planète – c’est la dilatation du temps. Par exemple, la proximité avec un objet très massif, tel que le Soleil ou un trou noir, ralentit le temps. Sur Mars, plusieurs éléments influencent donc le temps :

La gravité est 5 fois plus faible sur Mars que sur Terre

La planète rouge tourne plus lentement autour du Soleil que la Terre du fait de son éloignement plus important

Son orbite est un peu plus elliptique : la planète va plus vite quand elle est proche de notre étoile et plus lentement quand elle s’en éloigne.

Ainsi, comme le rappellent nos confrères de Space.com, pour un astronaute sur Mars, une seconde reste une seconde, mais pour un individu resté sur le plancher des vaches, cette seconde martienne semble passer un peu plus vite que celle terrestre.

Cette donnée de 0,000477 seconde par jour (ou 477 microsecondes) a été obtenue par Neil Ashby et Bijunath Patla du National Institute of Standards and Technology (NIST) en prenant en compte ces éléments, mais également en tenant compte de l’influence gravitationnelle de la Terre et de la Lune, les deux plus proches voisins de Mars. C’est pour cela que cette différence moyenne entre les horloges martienne et terrestre peut varier de plus ou moins 226 microsecondes selon la position de la planète rouge dans son orbite.

Ce décalage minime a une importance considérable sur les futurs réseaux entre la Terre et Mars

Alors oui, 477 microsecondes, ce n’est peut-être pas aussi édifiant que la dilatation du temps aux abords d’un trou noir. Toutefois, cette différence, bien que minime, est suffisamment importante pour poser problème pour les futurs réseaux de navigation et de communication entre la Terre et Mars : la 5G doit être précise au dixième de microseconde par exemple.

Mais le savoir, c’est le pouvoir et connaître ce décalage permettra de synchroniser les réseaux sur Terre et Mars pour transmettre les informations plus efficacement – à condition de prendre en compte le temps mis par la lumière pour voyager entre les deux planètes.

Ashby et Patla, qui viennent de publier leur étude dans The Astronomical Journal, avaient déjà calculé le décalage entre notre satellite naturel et la Terre : ils avaient conclu que le temps sur la Lune s’écoule 56 microsecondes plus vite que sur notre planète. Selon Patla : « C’est la première fois que nous nous rapprochons autant de la vision de science-fiction consistant à s’étendre à travers le système solaire. »