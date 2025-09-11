Steam s’offre une mise à jour : amélioration des performances et nouvelles options au programme

La dernière mise à jour Steam corrige de nombreux problèmes et améliore les performances du client, notamment quand l'overlay est affiché.

Valve déploie la mise à jour de septembre du client Steam. Celle-ci apporte bon nombre d'optimisations, correctifs, améliorations de performances et nouvelles options pour les joueurs. La nouvelle version répare par exemple un problème de nombre d'images par seconde incorrect dans certains jeux ayant recours au DLSS.

Steam se dote également d'un menu de paramètres d'accessibilité dans son mode bureau. Il comprend des fonctions telles qu'un mode contraste élevé, des contrôles d'échelle de l'interface utilisateur ou encore des options de réduction des mouvements. En outre, de nombreux composants de l'interface utilisateur sont désormais accompagnés d'annotations d'accessibilité pour mieux nous guider et nous informer.

Steam : une mise à jour axée sur l'accessibilité et l'overlay

Valve annonce aussi une amélioration des performances de rendu de l'overlay en jeu pour les titres basés sur les API graphiques Vulkan et Open GL. Elles sont même “considérablement améliorées” dans le cas des jeux qui ont recours à l'encodage vidéo D3D12. De nombreux correctifs relatifs à l'overlay Steam devraient permettre de sensiblement améliorer l'expérience de cette interface de superposition, utile dans bien des situations.

Côté UI, les pages de jeux de la boutique Steam sont à présent plus larges, ce qui permet d'optimiser l'espace disponible sur les grands écrans. On passe ainsi de 940 à 1 200 pixels de largeur. Ce changement était en test sur la bêta et est déployé à tous les utilisateurs. L'enregistrement en jeu profite aussi de nouveautés, avec une lecture améliorée des enregistrements à haut débit, des raccourcis clavier fixes qui fonctionnent à nouveau et la résolution du souci d'échec de l'exportation pour les enregistrements de résolution inférieure.

Valve rappelle en outre la fin de la prise en charge du client Steam pour les Mac sous macOS 11 Big Sur à partir du 15 octobre 2025. Quant aux utilisateurs sur Linux, ils devraient constater que de nombreux problèmes liés spécifiquement à cette plateforme ont disparu grâce à plusieurs correctifs. Tous les changements sont recensés dans le patch note complet publié par l'éditeur.