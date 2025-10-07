Steam est en panne, les joueurs n’ont plus accès à la plateforme

Steam fait face à d'importants problèmes techniques. La plateforme est passée hors-ligne pendant un bon moment, et le chargement est très lent quand elle a commencé à faire son retour.

Si vous ne parvenez pas à accéder à Steam, ou que l'expérience est fortement détériorée, vous n'êtes pas le seul. La plateforme de jeu vidéo de Valve a connu une panne importante à l'échelle mondiale en cette fin d'après-midi du mardi 7 octobre 2025. Pendant un temps, il était impossible de se connecter, de lancer un jeu, d'acheter du contenu, de charger une page sur le site web ou d'effectuer une quelconque manipulation sur l'application de bureau pour Windows.

Au moment auquel ces lignes sont écrites, la situation commence à s'arranger, mais certains services restent indisponibles. Le site web fonctionne mieux, même s'il est encore lent. L'application mouline par contre beaucoup plus et chaque action prend beaucoup de temps à s'accomplir. Les éléments image et vidéo s'affichent très en retard et il est difficile d'interagir avec l'interface.

Steam est hors-ligne ou très lent dans le monde entier

On ne sait pas encore ce qui a causé ces problèmes techniques. Sur Downdectector, les rapports de panne affluent à partir de 18h00 environ. Sur SteamDB, on constate que Steam Store et Steam Web varient entre “Très lent” et “Hors ligne”. Le service est aussi incapable de montrer le nombre de joueurs connectés à Steam en temps réel, renvoyant à une erreur WebSocket.