ByteDance (TikTok) veut concurrencer Steam avec sa plateforme de jeux vidéo GameTop

Le géant chinois ByteDance, maison-mère de TikTok, veut percer dans le jeu vidéo avec la création d'une plateforme similaire à Steam de Valve. Voici ce que l'on sait sur cet ambitieux projet.

Quand vous voulez acheter un jeu dématérialisé pour votre PC, il n'y a pas 36 plateformes parmi lesquelles faire son choix. Globalement, les joueurs se tournent vers Steam, l'Epic Games Store ou GOG. Parmi ce trio, c'est Steam qui est le service le plus populaire, et de loin. Ses concurrents ont beau avancer des arguments pour se différencier et grappiller des parts de marché, ils ont du mal à atteindre la renommée du numéro un.

Malgré cette domination certaine, une entreprise croit visiblement qu'il est encore possible de se faire une place : ByteDance. Le géant chinois propriétaire de TikTok partout dans le monde, sauf aux États-Unis où le réseau social est en train d'être vendu. ByteDance possède déjà une division spécialisée dans le jeu vidéo. D'après les informations du média IT Home, cette dernière se lance dans un projet très ambitieux appelé GameTop. Derrière ce nom se cache une plateforme similaire à Steam.

La plateforme GameTop de ByteDance veut faire de l'ombre à Steam

À travers des offres d'emploi, on apprend que GameTop est destiné aux “marchés outre-mer“, ce qui laisse penser que le service sera disponible en dehors de la Chine. Les annonces indiquent qu'il permettra la création de profils et comportera un système de badges ou encore de points, comme Steam. L'aspect social sera au rendez-vous avec en plus des outils de créations de contenus assistés par l'intelligence artificielle. On ignore de quoi il s'agit exactement.

Aucune date ou fourchette de sortie n'est avancée pour le moment. Le projet, s'il semble en bonne voie, en est encore à ses prémices. Rappelons aussi qu'en plus de développer sa plateforme à proprement parler, GameTop aura la lourde tâche d'attirer à lui les éditeurs de jeux vidéo afin d'étoffer son catalogue. Et s'il veut marcher sur les platebandes de Steam, il a intérêt à être fourni.

