Google Earth a droit à une grosse mise à jour à base d’IA, mais on est vraiment sceptiques du résultat

Google vient d’annoncer l’arrivée de Nano Banana, sa technologie de génération d’images par IA, dans son application Earth. Celle-ci est censée ajouter tout un lot de fonctionnalités pour “visiter le passé” ou obtenir des informations sur un lieu particulier. Mais tout cela fait face à un obstacle de taille : la très grande propension des IA à dire n’importe quoi.

Google Earth
Crédits : Unsplash

Google Earth est sans doute le projet le plus impressionnant jamais mis en ligne (et ayant survécu) de la firme de Cupertino. Si l’on s’est quelque peu habitué à la chose aujourd’hui, il y avait quelque chose de proprement extraordinaire à sa sortie à l’idée de pouvoir se promener presque partout sur la planète depuis le confort de sa chaise de bureau. Depuis, l’outil a certes eu droit à quelques mises à jour, mais est globalement resté le même.

Mais ça, c’était avant l’arrivée de l’IA et l’obsession maladive de Google de l’intégrer absolument partout. Chrome, Gmail, la suite Workspace, Messages, Maps, tous ont eu droit à leurs propres fonctionnalités IA ces derniers mois. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’Earth ne rejoigne la joyeuse bande. Google vient en effet d’annoncer l’arrivée de Nano Banana, sa technologie de génération d’images, au sein de l’application. Et on a beaucoup de mal à se dire que c’est une bonne idée.

Sur le même sujet — Google Earth : comment accéder au simulateur de vol depuis un navigateur Web

Google Earth se met à l’IA, mais pourquoi faire ?

Le premier avantage mis en avant par Google est la possibilité de “visiter le passé”. La firme donne l’exemple de Pompéi. Visiter les ruines, c’est bien, mais imaginez pouvoir vous balader dans les rues de la ville antique avant qu’elle ne soit rasée par le volcan ? Avec Nano Banana, c’est (a priori) possible, puisque l’outil générera des images de la ville “comme à l’époque”. Enfin, si vous décidez d’y croire. En plus des multiples hallucinations dont l’outil est victime, personne ne pourra vraiment vérifier si les images générées sont historiquement correctes. Pas idéal pour une fonctionnalité qui se veut apparemment éducative.

Google met également en avant la création de graphiques informatifs à propos de lieux emblématiques. Il vous est par exemple possible de générer un visuel avec diverses statistiques et anecdotes historiques à propos de la Statue de la Liberté. Infographies que vous retrouverez sans mal en fouillant quelques minutes sur le web, et qui, là encore, menace en permanence d’être erronées, mais admettons. Enfin, Google s’adresse aux promoteurs immobiliers, qui pourront utiliser l’outil pour imaginer leur magnifique immeuble qui prendra place sur un terrain vague. Plutôt niche, comme option.

Nano est disponible dès aujourd’hui dans Google Earth.


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