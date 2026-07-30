Chrome : personnalisez l’écran d’accueil à votre guise sur Android

Le navigateur Chrome permet désormais de personnaliser sa page d’accueil, voici comment ça marche et quelles sont les options disponibles.

C’est déjà possible depuis longtemps sur PC et depuis quelques semaines sur iPhone, on peut désormais personnaliser l’écran d’accueil de l’application mobile Chrome sur Android. Nous parlons ici de l’interface de la page Nouvel onglet, qui affiche la barre de recherche, les favoris, le fil d’actualités Discover et l’accès au mode IA de Google ou à la navigation privée. Cet écran que nous voyons très régulièrement en tant que hub de l’expérience Chrome peut donc être modifié à notre convenance.

Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur l’icône de menu en haut à droite du navigateur (les trois petits points verticaux) puis de sélectionner “Personnaliser Nouvel onglet”, l’option juste en dessous celle des Paramètres. Depuis cette interface, vous pouvez activer ou désactiver les raccourcis et le flux Discover, ou encore gérer ce que Google appelle les cartes. En sélectionnant la dernière catégorie, Apparence, vous pouvez aussi choisir l’esthétique du navigateur.

Chrome laisse personnaliser la page d’accueil sur Android

La première possibilité est d’importer une photo depuis Google Photos, qui fera office d’arrière-plan. La seconde est de changer la couleur du thème, appliquée au logo Google, à la barre de recherche, aux boutons et au fond de l’écran. 9 options sont proposées, avec en plus une fonctionnalité qui permet d’actualiser quotidiennement les couleurs pour une expérience qui varie chaque jour sans besoin d’intervenir.

Nous avons enfin les Collections de thèmes, avec le choix entre Paysages, Architecture, Terre, Motifs, Illustrations et Dégradés, chacun d’entre eux offrant 4 ou 5 thèmes différents. Chaque thème dispose de son propre arrière-plan et de sa colorimétrie, appliquée à différents éléments de l’interface. Le thème peut aussi être aperçu dans le sélecteur d’onglets en plus de la seule page d’accueil de Chrome.

Cette nouveauté est déployée avec la version Chrome 150. Si vous avez déjà mis à jour votre application et que vous n’y avez pas accès, tentez de forcer la fermeture de l’app puis de la rouvrir. Vous devriez être accueilli avec un message vous invitant à personnaliser votre page d’accueil.