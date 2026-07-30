Chrome : personnalisez l’écran d’accueil à votre guise sur Android

Le navigateur Chrome permet désormais de personnaliser sa page d’accueil, voici comment ça marche et quelles sont les options disponibles.

chrome android
Crédits : 123RF

C’est déjà possible depuis longtemps sur PC et depuis quelques semaines sur iPhone, on peut désormais personnaliser l’écran d’accueil de l’application mobile Chrome sur Android. Nous parlons ici de l’interface de la page Nouvel onglet, qui affiche la barre de recherche, les favoris, le fil d’actualités Discover et l’accès au mode IA de Google ou à la navigation privée. Cet écran que nous voyons très régulièrement en tant que hub de l’expérience Chrome peut donc être modifié à notre convenance.

Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur l’icône de menu en haut à droite du navigateur (les trois petits points verticaux) puis de sélectionner “Personnaliser Nouvel onglet”, l’option juste en dessous celle des Paramètres. Depuis cette interface, vous pouvez activer ou désactiver les raccourcis et le flux Discover, ou encore gérer ce que Google appelle les cartes. En sélectionnant la dernière catégorie, Apparence, vous pouvez aussi choisir l’esthétique du navigateur.

Chrome laisse personnaliser la page d’accueil sur Android

La première possibilité est d’importer une photo depuis Google Photos, qui fera office d’arrière-plan. La seconde est de changer la couleur du thème, appliquée au logo Google, à la barre de recherche, aux boutons et au fond de l’écran. 9 options sont proposées, avec en plus une fonctionnalité qui permet d’actualiser quotidiennement les couleurs pour une expérience qui varie chaque jour sans besoin d’intervenir.

chrome android nouvel onglet
Crédit : Phonandroid

Nous avons enfin les Collections de thèmes, avec le choix entre Paysages, Architecture, Terre, Motifs, Illustrations et Dégradés, chacun d’entre eux offrant 4 ou 5 thèmes différents. Chaque thème dispose de son propre arrière-plan et de sa colorimétrie, appliquée à différents éléments de l’interface. Le thème peut aussi être aperçu dans le sélecteur d’onglets en plus de la seule page d’accueil de Chrome.

Cette nouveauté est déployée avec la version Chrome 150. Si vous avez déjà mis à jour votre application et que vous n’y avez pas accès, tentez de forcer la fermeture de l’app puis de la rouvrir. Vous devriez être accueilli avec un message vous invitant à personnaliser votre page d’accueil.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La France valide le blocage automatisé et en temps réel des IPTV et sites de streaming pirates

L’Arcom sera chargée de gérer un système automatisé de demandes de blocage des flux pirates aux fournisseurs d’accès. Le Parlement a définitivement adopté la réforme de la gouvernance du sport…

iPhone SE 3 à 146,99 € seulement : la dernière version du smartphone compact d’Apple passe à prix sacrifié !

Les soldes d’été sont terminées, mais les promotions jouent les prolongations sur Certideal. Le spécialiste français du reconditionné propose actuellement l’iPhone SE à prix mini. Vous pouvez ainsi l’avoir à…

Galaxy Watch Ultra 2 : l’offre de précommande de Samsung baisse drastiquement son prix

Samsung passe à la vitesse supérieure et baisse encore plus le prix de la Galaxy Watch Ultra 2 alors que la montre connectée n’a même pas encore commencé à être…

Spider-Man Brand New Day : que faut-il comprendre de la mystérieuse scène post-générique ?

Spider-Man Brand New Day est enfin sorti en salles. Comme d’habitude, une scène post-générique nous tease le futur du MCU. Mais celle-ci est loin d’être claire comme de l’eau de…

Ce service ressuscite les cartes graphiques dépassées en leur greffant deux fois plus de mémoire

La pénurie de mémoire a transformé l’achat d’une carte graphique en casse-tête. Une société propose désormais de modifier physiquement les modèles déjà en circulation. Le résultat rend certaines cartes de…

Meilleure eSIM pour l’ Albanie : quel forfait choisir pour un voyage ?

L’Albanie attire de plus en plus de voyageurs. C’est une destination abordable, encore un peu à l’écart des foules. Petit bémol par contre : le pays est hors Union européenne,…

Galaxy Watch 9 : grosse baisse de prix pour son lancement, Samsung sort déjà l’artillerie lourde

Pour le lancement de la Galaxy Watch 9, Samsung propose une série de réductions, dont 150 € de remise immédiate. Si vous l’avez dans le collimateur, c’est maintenant qu’il faut…

Ce vaisseau lancé au secours d’un télescope de la NASA a besoin d’être sauvé à son tour

Un télescope de la NASA glisse lentement vers l’atmosphère depuis des années. L’agence a envoyé début juillet un vaisseau réparateur pour le rattraper en orbite. Le sauveteur tourne désormais sur…

Votre smartphone Android pourrait bien s’inspirer de la PS5 en copiant cette fonctionnalité qui va plaire aux gamers

On a parfois tendance à l’oublier, mais le marché du gaming sur smartphone est un véritable mastodonte dans l’industrie. De son côté, Google en a bien conscience et prend soin…

iOS 27 va vous débarrasser du bouton de l’iPhone que tout le monde active par accident

Un geste anodin suffit à mettre la musique en pause sur l’iPhone en plein envoi de message. Le coupable se cache juste à côté de la flèche d’envoi, dans l’application…