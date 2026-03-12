Le téléobjectif périscopique du Galaxy S26 Ultra est un bijou de technologie, observez-le de plus près en vidéo

Un démontage du Galaxy S26 Ultra nous donne un aperçu de ses composants, dont le nouveau téléobjectif périscopique développé par Samsung.

samsung galaxy s26 officiel
Crédit : Phonandroid

À chaque sortie importante de smartphone, les passionnés attendent la vidéo de démontage de JerryRigEverything. Le YouTubeur nous plonge cette fois dans les entrailles du Galaxy S26 Ultra, le dernier mobile haut de gamme de Samsung. Cela nous donne un aperçu des composants qui permettent le bon fonctionnement de l'appareil, leur agencement, ainsi que la facilité à réparer ou remplacer des pièces sur le dispositif. Dans le cas du Galaxy S26 Ultra, c'est le nouveau téléobjectif périscopique intégré par Samsung qui nous fait de l'œil.

Le téléobjectif périscopique du Galaxy S26 Ultra exploite la technologie ALoP (All Lenses on Prism), présentée en novembre 2024 par Samsung et qu'on pensait retrouver dans les Galaxy S25. Il aura finalement dû attendre un an de plus pour la voir à l'œuvre. Avec cette technologie, les différentes lentilles sont empilées horizontalement au-dessus du prisme pour rediriger la lumière vers le capteur. Sur les modules de ce type traditionnels, les lentilles sont positionnées à la verticale et derrière le prisme. Ce design doit permettre d'améliorer la capture de la lumière tout en réduisant la taille du capteur.

Ce que change la technologie ALoP pour le téléobjectif périscopique du Galaxy S26 Ultra

Samsung annonçait que ce nouveau module est 22 % plus court que les systèmes actuels, facilitant son intégration au sein du smartphone. Il permet aussi d'agrandir l'ouverture, qui passe de f/3.4 sur le Galaxy S25 Ultra à f/2.9 sur le S26 Ultra. Avec ce changement, le capteur peut profiter de 37 % de lumière en plus, améliorant la qualité des photos, surtout lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises.

Pour rappel, le téléobjectif périscopique du Galaxy S26 Ultra offre une définition de 50 MP et opère sur une distance focale de 111 mm, octroyant un zoom optique 5x. Il mesure 1/2.52″ et est donc bien plus grand que le second téléobjectif de 1/3.94″ du smartphone, dont les caractéristiques sont moins ambitieuses (10 MP, 67mm – zoom optique 3x). Cette configuration à deux téléobjectifs a néanmoins le mérite d'offrir deux niveaux de zoom optique.

Vous pouvez observer de près le téléobjectif périscopique du Galaxy S26 Ultra à partir de la 8ème minute de la vidéo ci-dessous.


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