Google Assistant va bientôt mourir, voici quand il laissera définitivement sa place à Gemini

Google a officialisé la fin prochaine de Google Assistant, qui finira par laisser sa place à Gemini. La firme a même fait savoir quand est-ce que son assistant historique sera mis au placard. Comme on pouvait s'y attendre, celui-ci n'en a plus pour très longtemps.

C'est une issue aussi lente à arriver que certaine pour Google Assistant. Depuis plusieurs mois, celui-ci se voit dépouillé de ses fonctionnalités, qui finissent généralement chez son petit cousin : Gemini. Tant et si bien qu'il n'a pas fallu longtemps pour que l'on prédise la mort officielle de l'assistant dès cette année. Mais décembre approche à grands pas, et jusqu'à récemment, aucun signe de la part de Google ne laissait entendre que son intelligence artificielle générative allait bientôt remplacer son assistant virtuel.

“Jusqu'à récemment”, puisque c'est désormais chose faite. Sur son forum, la firme de Mountain View a fini par lâcher le morceau par le biais d'une bannière. “Gemini va remplacer Google Assistant sur la plupart des appareils”, écrit cette dernière avant d'assurer que son IA “comprendra les mêmes commandes que Google Assistant, tout en vous permettant de parler naturellement”. La chose étant désormais officielle, Google conclut en donnant une date de fin pour son assistant virtuel.

Voici quand Google Assistant s'effacera au profit de Gemini

C'est donc en mars 2026 que Google Assistant tirera sa révérence. La firme de Mountain View ne fournit pas de date précise, mais il y a fort à parier que d'ici là, Gemini aura déjà acquis toutes les fonctionnalités lui permettant d'agir comme son ancêtre. On imagine donc que son intégration à Google Home, pour ne citer que cette application, ne saurait tarder. En attendant, il est d'ores et déjà possible de s'adresser à l'IA comme on le fait pour Google Assistant.

En effet, la fameuse phrase “Hey Google” devrait bientôt permettre d'invoquer Gemini plutôt que Google Assistant, d'après du code déniché par Android Authority. Les paramètres d'Android indiqueront d'ailleurs alors que cette commande vocale permettra de “discuter avec Gemini sans les mains”, laissant entendre que son fonctionnement sera exactement le même que pour Google Assistant. La fin d'une époque.

Source : Android Authority