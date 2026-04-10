Ce bug d’affichage sur Windows 10 et 11 ne sera jamais corrigé, et Microsoft l’assume

Windows 10 et 11 affichent parfois une heure incorrecte sur un écran spécifique. Microsoft vient de confirmer officiellement que ce bug ne sera jamais corrigé. La raison donnée par la firme est aussi simple que surprenante.

Mystère Windows expliqué
Crédits : 123RF

Windows 11 fait l'objet d'un vaste chantier de corrections en 2026. Microsoft s'attaque à des incohérences graphiques héritées de versions précédentes et à la lenteur de certains menus. Ces bugs de design qui traînaient dans cette version de l'OS depuis des années vont enfin disparaître progressivement. Pourtant, tous les défauts signalés ne bénéficient pas du même traitement. Certains sont jugés trop mineurs pour mériter une correction.

C'est le cas d'un bug d'horloge que Microsoft vient d'officialiser dans un article de support. La firme de Redmond reconnaît que l'écran de verrouillage sécurisé de Windows 10 et 11 n'affiche pas toujours l'heure correcte. Cet écran s'ouvre via le raccourci Ctrl + Alt + Suppr. Il permet de verrouiller le bureau, changer d'utilisateur ou ouvrir le Gestionnaire des tâches. Windows 11 va par ailleurs accélérer le chargement de Quick Settings et du menu clic droit, mais ce soucis ne figure pas parmi les priorités.

L'horloge de l'écran de verrouillage sécurisé de Windows 10 et 11 se décale jusqu'à 30 secondes et Microsoft l'assume complètement

Selon Microsoft, ce comportement est volontaire. L'écran de verrouillage sécurisé rafraîchit son horloge toutes les 30 secondes, sans se synchroniser avec le changement de minute réel. L'heure affichée peut donc accuser un décalage de cette durée. Ce fonctionnement est lié à l'environnement Winlogon, qui gère cet écran selon son propre cycle. Il fonctionne de manière totalement indépendante du reste du système. L'écran classique, accessible via Win + L, n'est pas concerné. Il affiche bien l'heure correcte à chaque changement de minute.

Microsoft précise que cette anomalie n'a aucun impact sur l'horloge système réelle. Les journaux d'événements, les synchronisations et les fonctions internes de Windows continuent de s'appuyer sur l'heure exacte du noyau. Ces données sont lues directement depuis le noyau Windows et ne passent pas par l'affichage de cet écran. La firme conclut donc que le problème ne nécessite aucune correction. Pour les utilisateurs qui vérifient l'heure depuis cet écran précis, il suffirait donc de garder ce décalage en tête.


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