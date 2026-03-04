Elon Musk relance ses grandes promesses et affirme que Tesla créera l’AGI

Elon Musk a fait une nouvelle déclaration ambitieuse sur l’intelligence artificielle. Le patron de Tesla affirme que son entreprise pourrait participer à la création de l’AGI, une IA capable d’égaler l’intelligence humaine.

Les progrès de l’intelligence artificielle se sont accélérés ces dernières années. Des outils capables de rédiger, programmer ou analyser des données sont désormais accessibles au grand public. Ce qui relevait encore de la science-fiction il y a quelques années devient progressivement une réalité. De nombreux chercheurs estiment que cette évolution pourrait mener à une intelligence artificielle générale, appelée AGI. Contrairement aux systèmes actuels, une telle IA serait capable d’accomplir presque toutes les tâches cognitives humaines.

Certaines projections évoquent une arrivée possible de cette technologie avant la fin de la décennie. Le scénario baptisé AI 2027, élaboré par d’anciens chercheurs d’OpenAI et du Center for AI Policy, estime qu’une AGI pourrait émerger dès 2027. Dans ce contexte, plusieurs géants de la tech cherchent à se positionner dans cette course stratégique. Elon Musk a justement réorganisé une partie de son empire autour de l’intelligence artificielle. Sa société xAI développe déjà le modèle Grok, tandis qu’un rapprochement avec SpaceX a été annoncé pour renforcer les capacités de calcul et les infrastructures liées à l’IA. Cette stratégie montre que l’intelligence artificielle devient un axe central dans les projets du milliardaire.

Tesla will be one of the companies to make AGI and probably the first to make it in humanoid/atom-shaping form — Elon Musk (@elonmusk) March 4, 2026

Elon Musk affirme que Tesla pourrait être la première entreprise à créer une AGI

Dans un message publié sur le X, Elon Musk a affirmé que Tesla pourrait devenir l’une des entreprises à créer l’AGI. Selon lui, la société pourrait même être la première à développer une intelligence artificielle générale sous forme humanoïde. Cette vision s’inscrit dans le développement du robot Optimus, un projet de robot domestique présenté par Tesla ces dernières années. L’entreprise prévoit d’augmenter fortement la production de ces machines et envisage à terme des volumes très importants.

D’après plusieurs analyses relayées par la presse technologique, cette déclaration s’inscrit dans une longue série de prédictions ambitieuses sur l’intelligence artificielle. Elon Musk avait déjà affirmé par le passé que l’AGI pourrait arriver très rapidement. Certaines estimations évoquées par le dirigeant n’ont toutefois pas été confirmées par les faits.

Une autre question concerne le rôle exact de Tesla dans cette course à l’AGI. Une grande partie des travaux avancés sur l’intelligence artificielle est aujourd’hui menée par xAI, la société fondée par Elon Musk et à l’origine du modèle Grok. Or, la firme se concentre surtout sur la conduite autonome et la robotique. Malgré cela, il affirme que son entreprise pourrait jouer un rôle important dans le développement d’une intelligence artificielle générale.