Voici quand l’Homme vivra sur Mars selon Elon Musk, il n’est plus aussi optimiste qu’avant

Elon Musk, patron de SpaceX, dévoile quand selon lui les humains se seront installés sur la planète Mars. On est très loin de ce qu'annonçait le milliardaire il y a quelques années.

Ce n'est pas un secret : Elon Musk rêve d'aller sur Mars. Pas juste pour l'exploit d'envoyer un humain là-bas. Le patron de SpaceX imagine une véritable colonie humaine autosuffisante sur la planète rouge. Il n'a d'ailleurs pas manquer de lâcher différentes dates au détour d'interviews pour mieux baliser son projet.

Le problème est qu'il était bien trop optimiste. En 2023, Musk affirmait que sa fusée Starship atterrirait sur Mars au plus tard en 2027. Certes il lui reste encore deux ans pour remplir cet objectif préalable à toute installation future, mais ce n'est pas très bien parti. Cela ne l'empêche pas de penser à la suite. Mais en admettant qu'il est possible de rendre Mars habitable par l'Homme, quand estime-t-il que nous y parviendrons ? Voici sa dernière projection en date.

Elon Musk dévoile la date à laquelle les humains s'installeront sur Mars selon lui

“Je pense que cela peut être fait en 30 ans, à condition qu'il y ait une augmentation exponentielle du tonnage vers Mars à chaque fenêtre de transfert successive vers Mars, soit tous les deux ans“, explique le milliardaire dans le podcast All-In à retrouver à la fin de cet article.

La colonisation de Mars sera donc finalisée d'ici 2055 selon lui. La “fenêtre de transfert” fait référence à la période lors de laquelle la Terre et Mars sont correctement alignées pour permettre une mission spatiale, ce qui arrive une fois tous les 26 mois.

Augmenter le tonnage, c'est-à-dire la capacité de transport des vaisseaux, est obligatoire. Musk rappelle que bâtir une colonie sur Mars nécessite énormément de choses : de quoi construire des abris, des cultures et des enclos d'élevage pour la nourriture, des générateurs de carburant, d'eau…

Toutes ces infrastructures ont besoin de matériaux acheminés initialement depuis la Terre. Sans compter qu'il faut aussi mettre au point des fusées réutilisables et capable de relier la planète bleue et la planète rouge en un minimum de temps. En résumé : nous n'y sommes pas encore.