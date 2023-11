Carte microSD : la SanDisk Ultra 128 Go est à moins de 10 €

À la recherche d'une carte microSD pas chère pour augmenter la capacité de stockage de votre appareil ? Chez Amazon, la SanDisk Ultra de 128 Go est à moins de 10 euros seulement. Au vu du petit prix de l'accessoire, il ne faudra pas trop tarder pour profiter du bon plan.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Nous vous invitons à prendre la direction du site Amazon où le géant de l'e-commerce propose une carte microSD de la marque SanDisk à moins de 10 euros. En effet, la SanDisk Ultra avec 128 Go de mémoire est vendue au prix de 9,22 euros au lieu de 12,38 euros ; soit une remise immédiate plus de 25% par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite en point relais car il s'agit d'un article dont le tarif est inférieur à 35 euros d'achat.

Compatible avec les Chromebook, la SanDisk Ultra a essentiellement été conçue pour augmenter la mémoire d'un smartphone fonctionnant avec le système d'exploitation mobile Android, d'une tablette ou bien encore d'un appareil photo. La carte mémoire embarque en effet la classe 10 pour enregistrer et visionner des vidéos en Full HD, et la classe A1 pour un chargement plus rapide des applications. Livré avec un adaptateur SD, le petit accessoire dispose de vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 140 Mo/s. Enfin, le produit qui possède une garantie de deux ans affiche des dimensions de 1 x 15 x 11 millimètres.