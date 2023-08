Le clavier sans fil Logitech K400 Plus passe sous la barre des 29 €

Un clavier sans fil de la marque Logitech est en vente flash chez Amazon. Pendant toute la durée de l'offre promotionnelle, le Logitech K400 Plus est proposé sous la barre des 29 euros.

Après la souris sans fil gamer Logitech G502 Lightspeed à prix réduit, c'est au tour d'un autre produit high-tech de la marque Logitech de faire l'objet d'un bon plan.

À l'occasion d'une vente flash chez Amazon, le clavier sans fil Logitech K400 Plus est proposé au prix de 28,99 euros au lieu de 35,99 euros ; soit 7 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Disponible dans sa version française, le K400 Plus de Logitech est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Android et Chrome OS. Il s'agit d'un clavier sans fil compact avec pavé tactile intégré qui permet d'avoir toutes les commandes sur un même dispositif. On retrouvera aussi des touches silencieuses et confortables ainsi qu'un pavé tactile. Fourni avec un récepteur Unifying, l'accessoire embarque une autonomie de 18 mois grâce à deux piles AA préinstallées et une portée sans fil de 10 mètres.