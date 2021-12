La carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra de 64 Go est à moins de 10 €

La carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra d'une capacité de 64 Go fait l'objet d'une réduction de 47% sur Amazon. Alors qu'il faut habituellement débourser 18,99 € pour l'acheter, elle à 9,99 € en ce moment. Ne traînez pas si vous voulez l'avoir à ce prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous recherchez une carte micro SD pour augmenter la capacité de stockage de votre smartphone ou tablette, pour équiper votre appareil photo ou même votre Nintendo Switch ? La carte microSDXC SanDisk Ultra est moins chère sur Amazon. La version de 64 Go est à 9,99 € au lieu de 18,99 €. Cela correspond à une réduction de 47%.

La carte est fournie avec un adaptateur SD pour une plus grande compatibilité. Vous pouvez donc l'insérer dans n'importe quel appareil avec un slot SD ou micro SD. Pour ce qui est des caractéristiques, cette carte offre une vitesse allant jusqu'à 100 Mo/s. Appartenant à la classe 10/U1, elle garantit une vitesse d'écriture minimum de 10 Mo/s. Idéal pour la lecture et l'enregistrement vidéo en Full HD.

La carte mémoire Sandisk microSDX Ultra est également homologuée A1, ce qui signifie qu'elle permet de charger plus rapidement les applications sur smartphone et tablette. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience utilisateur plus fluide. Enfin, l'application SanDisk Memory Zone que vous pouvez télécharger sur le Play Store permet de gérer facilement vos fichiers.

Elle offre notamment la possibilité de déplacer automatiquement vos données de la mémoire interne de votre smartphone vers la carte mémoire pour libérer de l'espace. Pour finir, nous vous invitons à consulter notre sélection des bons plans Amazon pour bien prépaer Noël.