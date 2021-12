Grosse chute de prix sur l’excellente souris sans fil HP Spectre 700 Cuivre Luxe !

Si vous êtes à la recherche d'une excellente souris sans fil, alors le bon plan qui va suivre va sûrement vous intéresser. En ce moment, l'excellente HP Spectre 700 Cuivre Luxe bénéficie d'une grosse chute de prix chez Boulanger.

Voici une idée cadeau de Noël pour les petits budgets ! Actuellement, l'enseigne française Boulanger propose sur son site en ligne une réduction de plus de 60 euros sur l'achat d'une souris sans fil.

Vendue en temps normal à 79,99 euros (prix indiqué sur le site officiel du constructeur), la souris sans fil HP Spectre 700 disponible dans son modèle Cuivre Luxe est au tarif réduit de 16,99 euros chez Boulanger ; ce qui correspond à une grosse remise de 78% de la part du site Boulanger.

Destinée à un usage de type Bureautique, la HP Spectre 700 est une souris sans fil qui est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows (7 ou ultérieur) et Mac OS (10.10 ou supérieur). L'accessoire embarque notamment une roulette de défilement, un capteur laser de 1 200 ppp, le Bluetooth et une technologie permettant de l'associer avec 4 appareils compatibles. Côté autonomie, la souris sans fil peut fonctionner pendant une durée maximale de 11 heures grâce à sa batterie rechargeable. Enfin, la HP Spectre 700 est livrée un dongle HDMI, un câble Micro-USB, un guide de démarrage rapide et une carte de garantie.