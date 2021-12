Pour Noël, Amazon brade le prix de la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2

A quelques semaine de Noël, Amazon dans le cadre de ses ventes Flash brade le prix de la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2. S'il faut habituellement débourser 79,99 € pour s'en équiper, il est possible de l'acheter moins chère, sous la barre des 20 euros, à très exactement 29,99 €.

Dans le cadre des ventes flash de Noël Amazon, le géant du e-commerce propose une belle réduction de 50 euros sur la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2. Ainsi, pour une période indéterminée, elle s'affiche à 29,99 € au lieu de 79,99 € en moyenne. Une excellente idée cadeau à petit prix.

Venons-en à présent à ses caractéristiques techniques. La Logitech MX Anywhere 2 est une souris sans fil conçue de façon à épouser au mieux la forme de votre main. Elle se connecte très facilement à votre PC Windows ou Mac et la connexion avec ce dernier se fait via son mini-récepteur Unifying (inclus) ou alors directement via la technologie sans fil Bluetooth Smart.

On retrouve également les fonctions de défilement ultra-rapide et par paliers. La Logitech MX Anywhere 2 embarque aussi une batterie avec recharge rapide qui offre une autonomie de 2 mois pour une charge complète de 2 heures seulement.

Aussi, vous avez la possibilité de la paramétrer à l'aide du logiciel Logitech Options (téléchargeable gratuitement) permettant de l'optimiser et la personnaliser au mieux selon vos besoins. Enfin, elle peut-être associée avec pas moins de trois dispositifs. Le basculement de l'un à l'autre se fait très rapidement via un simple appui sur un bouton grâce à la technologie Easy-Switch.