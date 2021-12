Amazon : les ventes flash de Noël sont là, dernière chance pour préparer vos cadeaux

Amazon propose ses “Ventes Flash de Noël” jusqu'au 23 décembre 2021. Le géant du e-commerce permet à ses clients de profiter des dernières réduction et offres de l'année en vue de Noël. L'occasion de préparer les derniers cadeaux qui trouveront leur place sous votre sapin.

Comme l'année dernière, Amazon lance ses “Ventes Flash de Noël“. Pour les personnes n'ayant pas trouvé leur bonheur lors du Black Friday, cette opération leur permet à nouveau de préparer leur achats de Noël en profitant des ventes flash et bons plans quotidiens proposés par l'enseigne en ligne. Durant trois semaines, de nombreuses promotions, limitées dans le temps mais aussi en quantité sont donc présentées sur le site de ventes en ligne.

Pour les retardataires de dernière minute, Amazon leur permet grâce à la livraison en un jour ouvré de faire leurs achats jusqu'au dernier moment. Cependant, si vous souhaitez vraiment être livré avant le jour J, nous vous conseillons de passer commande dès maintenant. En effet, la période des fêtes de fin d'année étant plutôt surchargée, il serait dommage de ne pas recevoir vos cadeaux pour Noël.

Aussi, L'enseigne propose également jusqu'au 31 décembre le paiement en 4 fois sans frais. L’offre est valable pour les paniers dont le montant est compris entre 75 et 1 200 euros. Elle n'est pas compatible avec les paniers comprenant des chèques-cadeaux, des livres, des pré-commandes, des produits en rupture de stock ou des produits numériques (MP3, ebooks, apps, jeux et logiciels en téléchargement, Abonnement Kindle, etc.), préparations pour nourrisson, cigarettes électroniques (y compris les e-liquides, recharges et accessoires).

Les meilleures offres Ventes Flash de Noël sur Amazon

Les offres disponibles ci-dessous sont valables quelques jours voir quelques heures seulement. Si l'une d'entre elle a expirée, vous pouvez parcourir la page Amazon dédié aux ventes flash afin de découvrir les nouveaux bons plans apparus entre temps.