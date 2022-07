Carte microSDXC pas chère : belle chute de prix sur la SanDisk Extreme 128 Go

À la recherche d'une carte microSDXC pas chère ? Profitez de ce bon plan Amazon pour vous procurer la SanDisk Extreme 128 Go qui fait l'objet d'une belle chute de prix. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Après la clé USB 3.0 SanDisk Ultra 128 Go à moins de 15 euros, c'est au tour d'un autre accessoire de la marque SanDisk d'être victime d'un bon plan chez Amazon.

À quelques heures du Prime Day 2022, le fameux site de commerce en ligne effectue une réduction de 52% sur la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 128 Go. Grâce à cette remise, le produit passe ainsi de 38,99 euros à 18,88 euros. Pour information, même si le montant de l'article est inférieur à 25 euros d'achat, la carte mémoire est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), la carte mémoire SanDisk Extreme livrée avec un adaptateur SD peut atteindre des vitesses de transfert jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Conçu et testé dans des conditions extrêmes, l'accessoire est résistant à l'eau, aux chocs et aux rayons X. Enfin, la carte mémoire possède une garantie à vie de la part du fabricant.