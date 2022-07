SSD interne : avant le Prime Day, le SanDisk SSD Plus 1 To est à son prix le plus bas

Besoin de donner un coup de boost à votre ordinateur de portable ? Sur le site Amazon, le SSD interne SanDisk SSD Plus d'une capacité de 1 To est à son prix le plus bas avant le Prime Day.

Les produits de la marque SanDisk sont à l'honneur à seulement quelques heures du Prime Day. Après la clé USB 3.0 SanDisk Ultra 128 Go sous les 15 euros et la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 128 Go à moins de 20 euros, place à une nouvelle offre promotionnelle à saisir sur le site Amazon.

À quelques heures seulement de l'événement commercial organisé par Amazon, le célèbre site e-commerce propose le SSD interne SanDisk SSD Plus d'une capacité de 1 To au prix de 79,99 euros au lieu de 91,88 euros ; soit 11,89 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite et les membres Prime peuvent opter pour le paiement en plusieurs fois sans frais.

Idéal pour un démarrage, un arrêt, un chargement et une réponse d'application plus rapides d'un PC portable, le SanDisk SSD Plus est un SSD interne dispose de vitesses de 535 Mo/s en lecture et de 445 Mo/s en écriture. Doté d'une interface SATA 3.0 (6 Gb/s), l'accessoire est résistant aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes, et est garanti trois ans.