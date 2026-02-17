Call of Duty : c’est la fin pour la version mobile de Warzone, Activision ferme les serveurs

Activision vient d'annoncer la fermeture définitive des serveurs pour Call of Duty : Warzone Mobile d'ici quelques semaines. Le jeu ne sera plus accessible sur smartphones et les joueurs ne disposant pas de compte perdront toute leur progression.

Les choses avaient pourtant commencé sur les chapeaux de roue. En 2022, Activision lance la version mobile de Warzone, son mode battle royale extrêmement populaire de Call of Duty. En seulement quelques jours, le jeu attire les foules et génère déjà plusieurs millions de dollars de revenus. Mais quelques mois plus tard, les joueurs désertent le titre, alors que ses versions PC et consoles continuent de cartonner.

En mai 2025, Activision jette l'éponge en retirant son application du Play Store et de l'App Store. Depuis, on n'attendait plus que l'annonce officielle de la mise à mort du jeu. C'est désormais chose faite dans un communiqué de presse publié hier sur le site de l'éditeur. Dedans, ce dernier acte la date de fin de la version smartphone de Warzone. Le 17 avril prochain, les serveurs de Call of Duty : Warzone Mobile seront fermés.

Sur le même sujet — Call of Duty Warzone 2 est un gigantesque carton avec 25 millions de joueurs

Activision fait ses adieux à Call of Duty : Warzone Mobile

“Bien que nous soyons fiers d'avoir réussi à adapter Call of Duty®: Warzone™ sur mobile de manière authentique, le jeu n'a malheureusement pas répondu à nos attentes auprès des joueurs mobiles, contrairement à ce qui a été le cas auprès des joueurs sur PC et console”, peut-on lire dans le communiqué. Difficile de faire plus clair. Activision pensait transformer l'essai en portant le battle royale sur smartphone, mais la proposition n'a su convaincre les foules.

Si vous faisiez partie des rares personnes restantes sur le titre, on espère que vous possédez un compte Activision. Sans cela, ne pourront pas retrouver leur progression sur les autres versions du jeu. En revanche, ceux ayant un compte Activision pourront retrouver leur sauvegarde et contenus débloqués sur la version mobile sur PC et consoles. L'éditeur appelle les joueurs ayant des points CoD restants à les dépenser avant le 17 avril 2026.