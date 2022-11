Call of Duty Warzone 2 est un gigantesque carton avec 25 millions de joueurs

Warzone 2.0, lancé en parallèle de Modern Warfare 2, est un gigantesque carton pour Activision. Une semaine après sa sortie, le Battle Royale comptabilise déjà 25 millions de joueurs actifs. Un lancement colossal qui lui promet une belle carrière.

Le lancement de Warzone 2 a été un petit événement dans la communauté Call of Duty. Disponible depuis moins d'une semaine, le mode Battle Royale cartonne auprès du public et Activision tient à le faire savoir : il a réuni près de 25 millions de joueurs.

C’est un lancement réussi, peu de jeux pouvant se targuer de faire autant en quelques jours. Il faut dire que l’éditeur ne partait pas de rien. Warzone premier du nom a déjà réuni plus de 100 millions de joueurs au total depuis son lancement en 2020. Les adeptes attendaient donc impatiemment cette « suite ».

Call of Duty Warzone 2, une nouvelle version dans la grande lignée de la première

Qualifier Warzone 2 de Battle Royale n’est pas fondamentalement faux, mais c’est en réalité très réducteur tant le titre a bien d’autres choses à proposer. Cette itération apporte son lot de nouveautés, comme une nouvelle carte très dense ainsi que de nouveaux modes de jeu, un goulag repensé, des déplacements plus fluides ou une gestion inédite de l’inventaire. L’arrivée du chat de proximité, qui permet de discuter avec des joueurs proches de vous, change aussi complètement la donne et peut créer des alliances inattendues…

Mais Warzone 2 reprend surtout ce qui a fait le succès de Warzone premier du nom pour ne pas bousculer les joueurs… et ça marche ! La grande force du titre, c’est aussi d’être disponible sur PC et toutes les consoles (PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S) afin de toucher le plus de monde possible. Rappelons qu’il s’agit d’un free-to-play, n’importe qui peut donc le lancer sans dépenser un centime. Il n'est pas nécessaire d'avoir Call of Duty Modern Warfare 2 pour en profiter, puisqu'il s'agit de deux titres, certes liés, mais complètement différents.

25 millions de joueurs en 5 jours, c’est énorme. Il s’agit même du plus gros lancement pour un Battle Royale. Toutefois, nous sommes encore loin, très loin de l’ogre Fortnite qui compte 350 millions de joueurs au total et qui reste sur une croissance constante depuis sa sortie.