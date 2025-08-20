Call of Duty Black Ops 7 : la date de sortie est connue, découvrez le trailer de gameplay

Call of Duty Black Ops 7 se dévoile. Cette année est particulière pour la licence, puisque cet opus sera opposé directement à Battlefield 6, très attendu et dont la bêta a convaincu.

Les Call of Duty sont toujours parmi les jeux les plus attendus de l'année, Black Ops 7 ne fait pas exception à la règle. Microsoft et Activision ont profité de la Gamescom 2025 pour diffuser un trailer de gameplay du titre, qui sortira le 14 novembre 2025 sur PC (Steam et Battle.net), PlayStation (PS5 et PS4) et Xbox (Series et One).

Call of Duty Black Ops 7 n'arrivera donc pas sur Switch 2, en tout cas au lancement. Le titre pourrait toutefois débarquer plus tard, Microsoft s'étant engagé à sortir les Call of Duty sur les consoles Nintendo lors de l'acquisition d'Activision Blizzard King en 2023. En outre, Xbox vient d'officialiser la disponibilité à venir d'Indiana Jones et le Cercle ancien sur Switch 2. Le jeu est prévu pour 2026 et prouve que la console hybride peut accueillir des AAA à l'aspect technique ambitieux.

Call of Duty Black Ops 7 face à Battlefield 6

“Call of Duty Black Ops 7 redéfinit la franchise avec une campagne coopérative bouleversante, un mode multijoueur chargé d'adrénaline sur 18 cartes de lancement et le retour terrifiant des zombies par rounds. Plongez dans la folie et vivez le Black Ops le plus hallucinant à ce jour”, communique l'éditeur.

Après des années de déception, Black Ops 6 avaient enfin proposé une campagne solo digne de ce nom. On attend donc Black Ops 7 au tournant à cet égard. L'annonce d'une campagne jouable en co-op a en tout cas de quoi susciter notre curiosité. Black Ops 7 se déroule 40 ans après l'intrigue de Black Ops 6. On y incarne le personnage de David Maso, incarné par l'acteur Milo Ventimiglia. Avec son équipe, il devra affronter “un ennemi manipulateur qui instrumentalise la peur par-dessus tout”. La bande-annonce évoque notamment une menace terroriste.

Si la vidéo est décrite comme une présentation de gameplay, on y voit finalement assez peu d'images sur les plus de deux minutes de trailer. Il faudra attendre d'autres bandes-annonces ou la sortie du titre pour en savoir plus. Battlefield 6 s'annonçant très prometteur, Activision ne peut pas se louper sur la partie multi de Black Ops 7.