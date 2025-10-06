Call of Duty Black Ops 7 : 97% des tricheurs bannis en moins de 30 minutes, enfin un mode multijoueur agréable ?

Un jour à peine après le lancement de la bêta de Call of Duty : Black Ops 7, Activision vient pavaner pour célébrer sa nouvelle méthode anti-triche. Il faut dire qu'il y a de quoi être impressionné. D'après l'éditeurs, 97% des tricheurs ont été bannis dans les 30 minutes qui ont suivi leur connexion. La fin de la guerre ?

À chaque sortie d'un nouveau Call of Duty, une question se pose : le multijoueur sera-t-il de nouveau gangréné par les tricheurs, le rendant tout bonnement injouable ? Régulièrement, Activision annonce avoir banni des dizaines de milliers d'entre eux, sans jamais vraiment résoudre le problème. Un problème d'une telle ampleur qu'il participe grandement au ternissement de l'image de la licence de ces dernières années.

Mais il se pourrait bien qu'Activision ait enfin trouvé la recette magique – du moins, pour le moment. Dans un long post sur X (anciennement Twitter), la firme revient en effet sur le lancement de la bêta de Call of Duty : Black Ops 7, qui a eu lieu hier. Les bêtas ne sont jamais boudées par les tricheurs et l'éditeur le sait bien. Ce dernier a donc décidé de mettre le paquet, semble-t-il avec une certaine réussite. Selon lui, 97% des tricheurs ont été bannis dans les 30 minutes qui ont suivi leur connexion.

Call of Duty Black Ops 7 sera-t-il enfin débarrassé des tricheurs ?

Mais ça ne s'arrête pas là. Que les tricheurs soient bannis, c'est une chose, mais qu'ils ne parviennent même pas à rejoindre un match, c'est encore mieux. Sur ce point, c'est une nouvelle réussite pour Activision, qui déclare que seulement 1% des tricheurs sont parvenus à lancer une partie. Des chiffres très encourageant pour la suite, d'autant que les fournisseurs de logiciel de triche eux-mêmes paraissent décontenancés par l'efficacité des techniques anti-triche.

Toujours selon Activision, ils sont désormais plusieurs à admettre que leur logiciel de triche est inutilisable sur Black Ops. L'éditeur compte une quarantaine de fournisseurs qui ont tout bonnement disparu de la circulation depuis le lancement de Black Ops 6. Mais malgré toutes ces bonnes nouvelles, mieux vaut ne pas crier victoire trop vite. Black Ops 7 n'en est qu'à sa bêta et, d'ici sa sortie le 14 novembre prochain, les tricheurs auront le temps de mettre à jour leurs outils – comme ils le font toujours.