Call of Duty Warzone arrive bientôt sur mobile, c’est officiel !

Call of Duty : Warzone, le jeu de battle royale free-to-play, aura bientôt une version mobile. Activision a officialisé la bonne nouvelle qui devrait ravir les joueurs adeptes de PUBG Mobile.

Activision va porter son célèbre jeu de tir battleroyale Call of Duty : Warzone sur les téléphones mobiles, a annoncé la société jeudi à l’occasion du second anniversaire du titre. « Nous créons une toute nouvelle expérience mobile AAA qui apportera l'action palpitante, fluide et à grande échelle de Call of Duty : Warzone aux joueurs en déplacement », a indiqué Activision dans un message sur son site internet.

L'annonce ne mentionne rien sur le jeu, mais comme Call of Duty : Warzone est l'un des jeux de battle royale les plus populaires de tous les temps, la version mobile se concentrera probablement sur la même formule qui a fait du jeu sur PC/console un si grand succès. Il ne faut néanmoins pas s’attendre à ce que le jeu mobile soit à la hauteur du jeu PC en termes de contenu et de graphismes, comme c’est déjà le cas avec certains de ses concurrents tels que PUBG.

Warzone arrive bientôt sur les smartphones

Activision affirme également que Call of Duty : Warzone sur mobile sera conçu pour divertir les joueurs du monde entier pendant de nombreuses années, ce qui indique que de nombreuses mises à jour apportant du nouveau contenu sont déjà prévues. On espère cependant que le jeu ne sera pas aussi truffé de bug que les versions PC et consoles.

L'éditeur n'a pas encore annoncé de date de sortie, mais Activision recrute activement des développeurs et des chefs de produit ayant de l'expérience dans la conception de jeux mobiles. Plusieurs studios et développeurs de jeux se réuniront pour travailler sur Warzone Mobile, notamment Solid State Studios (la nouvelle équipe mobile interne d'Activision), Digital Legends, Beenox, Activision Shanghai et Demonware.

En attendant la sortie du jeu sur mobile, les fans de la franchise pourront découvrir d’ici la fin de l’année deux nouveaux jeux Call of Duty, dont Modern Warfare 2 remastérisé ainsi qu’un nouveau Warzone. Malheureusement pour ceux qui apprécient le calendrier de sortie des opus Call of Duty, aucun jeu ne sortirait en 2023.

Source : Activision