Cadeaux de Noël Oukitel : Smartphones et tablettes alliant robustesse et intelligence à prix cassé !

Découvrez dès maintenant des réductions allant jusqu’à -40% sur une sélection de produits Oukitel, le fabricant de tablettes et smartphones conçus pour résister à tout ! Des batteries d’exception avec des fiches techniques à faire pâlir les plus grands du secteur, on vous dit tout ci-dessous.

Alors que Noël approche à grands pas, Oukitel, la marque leader sur les téléphones et tablettes robustes, propose des remises incroyables sur une large sélection de produits. Parmi eux, on trouve notamment la tablette RT7 TITAN. Connue pour sa batterie impressionnante de 32000mAh, la RT7 TITAN 5G a attiré l'attention des passionnés de tablettes solides lors de son lancement il y a quelques mois. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ont été découragés par son prix élevé à son lancement.

Si c’est votre cas, bonne nouvelle : Oukitel a répondu aux retours des utilisateurs et introduit une toute nouvelle RT7 TITAN. Cette nouvelle version 4G conserve l'avantage impressionnant de la batterie de 32000mAh, mais est proposée à un prix inférieur de 40% par rapport à son prédécesseur 5G. Disponible à partir de 284,99€, vous pouvez en effet utiliser le code 10%OFF pour profiter d’une remise supplémentaire de 10% et vous procurer la tablette Oukitel RT7 TITAN pour seulement 256,49€.

Oukitel RT7 TITAN : jusqu’à 180 jours d’autonomie pour moins de 260€

Profiter de la tablette RT7 TITAN à prix réduit

Pour ce prix mini, vous profitez tout de même d’une véritable révolution dans le domaine. Avec sa gigantesque batterie de 32000mAh, elle promet jusqu'à 180 jours d'autonomie en veille, une capacité rarement vue chez les tablettes. Son processeur MediaTek MT8788 assure une performance fluide, adaptée tant pour le travail que pour le divertissement. Elle est équipée de 16GB (8+8) de RAM et 256GB de stockage interne, extensible jusqu'à 1TB, offrant ainsi une grande capacité pour stocker applications et fichiers. La tablette arbore un écran de 10.1 pouces avec une résolution de 1920×1200 pixels, offrant une expérience visuelle claire et nette, même en extérieur grâce à une luminosité optimale de 400 nits.

Côté photographie, elle ne déçoit pas avec un ensemble de trois caméras arrière, incluant un capteur principal de 48MP, une caméra de vision nocturne de 20MP et une caméra macro de 2MP, offrant une grande flexibilité pour capturer des moments dans diverses conditions d'éclairage. La robustesse n'est pas en reste, avec une certification MIL-STD-810H et une résistance IP68 et IP69K, garantissant sa survie dans les environnements les plus difficiles. Le tout est encapsulé dans un design résistant aux chocs et aux températures extrêmes, faisant de la Oukitel RT7 TITAN 4G un choix idéal pour les aventuriers et les professionnels travaillant dans des conditions exigeantes.

Les smartphones et tablettes Oukitel à prix cassé pour Noël

Pour célébrer Noël, Oukitel ne s’arrête pas là et propose plusieurs autres de ses produits phares à un prix défiant toute concurrence, surtout pour de telles fiches techniques. Ainsi, pendant cette période de promotion, vous pouvez profiter des offres suivantes :

Acheter le WP19 Pro à prix réduit

Le Oukitel WP19 Pro est une version améliorée du WP19, lancé l'année dernière, conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes tout en offrant des performances de haut niveau. Comparé à son prédécesseur, le WP19 Pro se distingue par une capacité de batterie accrue de 22000mAh contre 21000mAh pour le WP19, un chipset plus puissant avec le MediaTek Helio G99 au lieu du MediaTek Helio G95, et un taux de rafraîchissement d'écran supérieur de 120Hz contre 90Hz. Il promet ainsi une autonomie prolongée, idéale pour les aventuriers ou les professionnels travaillant en extérieur, et sa capacité à gérer efficacement les applications exigeantes, y compris les jeux, est renforcée.

Avec 24GB (8+16) de RAM et 256GB de stockage interne, le WP19 Pro offre une expérience utilisateur fluide et réactive, capable de stocker une quantité considérable de données. L'écran 6.8 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz assure une expérience visuelle immersive, idéale pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux. La combinaison de ces spécifications fait du WP19 Pro un choix robuste et performant pour ceux qui ont besoin d'un appareil fiable dans des conditions difficiles.

Acheter le WP30 Pro à prix réduit

Le Oukitel WP30 Pro se présente comme un smartphone robuste révolutionnaire, intégrant des spécifications haut de gamme adaptées à une utilisation dans des conditions extrêmes. Ce modèle se distingue par sa capacité de charge rapide de 120W, une première mondiale pour un téléphone robuste, permettant une recharge ultra-rapide. Il est équipé d'un processeur 5G MediaTek Dimensity 8050 de pointe, assurant des performances exceptionnelles pour les tâches les plus exigeantes.

Il propose également 24GB (12+12) de RAM et un stockage interne de 512GB pour stocker une quantité importante de données. En prime, son écran frontal LCD de 6.8 pouces et son écran arrière AMOLED de 1.8 pouces offrent une visibilité optimale dans divers environnements.

En matière de photographie, le WP30 Pro ne fait aucun compromis avec une configuration de caméras polyvalente comprenant un capteur principal de 108MP, un capteur de vision nocturne de 20MP, une caméra macro de 5MP, et une caméra frontale de 32MP. Cette combinaison permet de capturer des images de haute qualité dans une variété de conditions d'éclairage. Robuste et résistant, le WP30 Pro est conçu pour résister aux environnements les plus difficiles, ce qui le rend idéal pour les aventuriers ou les professionnels sur le terrain.

Acheter la tablette OT5 à prix réduit

La tablette Oukitel OT5, équipée d'un écran IPS LCD de 12 pouces d'une résolution de 1200×2000 pixels, offre une qualité d'affichage claire et lumineuse. Elle se distingue également par son écran certifié TÜV SÜD, conçu pour être doux pour les yeux, réduisant ainsi la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. Fonctionnant sous Android 13, l'OT5 est propulsée par un processeur Mediatek Helio G99 octa-core, accompagné de 36GB (12+24) de RAM et 256GB de stockage interne, extensible via microSD jusqu'à 2TB. Cette configuration robuste assure une performance fluide pour le multitâche et la prise en charge de jeux populaires tels qu'Asphalt 9 et Call of Duty Mobile, tout en tenant compte des limites potentielles avec des jeux plus exigeants.

La tablette est également équipée d'un appareil photo arrière de 16MP qui fournit des images de qualité modérée, convenant à des tâches comme les vidéoconférences, et d'une caméra frontale de 8MP idéale pour les appels vidéo. Elle prend en charge l'enregistrement vidéo en 1080p à 30 FPS.

Un point fort notable est sa batterie de 11000mAh, offrant jusqu'à 11 heures de lecture vidéo, 38h en appel et environ 14 heures sur des jeux comme PUBG Mobile. Bien qu'elle ne soit pas conçue pour le jeu intensif, elle reste performante pour une utilisation quotidienne et le divertissement léger, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui cherchent une tablette fonctionnelle à un prix raisonnable.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Oukitel.