BYD se lance dans les robots humanoïdes et envisage une plateforme open source

Après les voitures, les robots autonomes. BYD rejoint le club des fabricants automobiles construisant aussi des humanoïdes boostés à l'IA. Peut-être l'occasion de détrôner Tesla dans ce secteur aussi.

Robot BYD
Crédits : 123RF

Tout le monde veut son robot humanoïdes autonomes avec une grosse dose d'intelligence artificielle à l'intérieur. En plus des entreprises spécialisées dans ce secteur, d'autres comme Honor veulent aussi leur part du côté. Même chose du côté de celles qui fabriquent plutôt des voitures. L'exemple le plus connu est probablement celui de Tesla avec son robot Optimus à l'utilité relative (pour le moment), mais ce n'est pas le seul.

La Chine aussi ne compte pas rater le virage de la robotique autonome, et leurs constructeurs automobiles s'y mettent. En avril dernier, Chery lançait la vente en ligne de son modèle, le Mornine M1. C'est désormais au tour de BYD d'entrer dans la danse. Pas de nom à se mettre sous la dent, mais la confirmation que la marque développe des robots humanoïdes. Elle émane de Li Ke, vice-présidente exécutive du groupe.

Les robots IA signés par le fabricant automobile BYD sont en chantier

Pour la dirigeante, “l'intelligence artificielle appliquée à l'automobile et la robotique partagent une origine commune“. Selon elle, “le secteur de la robotique repose sur la maîtrise des capacités de production, de développement logiciel et de fabrication matérielle“. Les futurs robots BYD seront commercialiser via le réseau de distributeurs auquel l'entreprise fait déjà appel. Et si nous n'avons encore aucune information technique sur les capacités des futures machines, Li Ke a tout de même précisé un point important.

Lire aussi – Ce robot d’ASUS devient si intelligent qu’il agit avant même que vous demandiez

La plateforme logicielle qui ferait fonctionner les robots pourrait être open source. Cela veut dire qu'elle serait accessible, modifiable et utilisable par d'autres entreprises pour leurs propres modèles. Notez que la décision finale n'est pas encore prise. Li Ke a simplement indiqué que BYD a les capacités de créer une telle plateforme ouverte. À ce stade, il est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit.

Source : First Financial


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