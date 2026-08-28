BYD a torturé sa berline électrique pendant 9 jours pour prouver que la recharge ultra-rapide n’abîme rien

La recharge ultrarapide inquiète encore de nombreux automobilistes, qui craignent un vieillissement accéléré des batteries. BYD a donc soumis sa berline électrique la plus luxueuse à une épreuve particulièrement sévère. Pour ce test, le groupe chinois a volontairement dépassé les conditions habituellement retenues.

BYD yangwang U7
Crédits : BYD

Chez les conducteurs passés à l’électrique, la longévité du pack reste une préoccupation majeure. Les passages fréquents sur borne rapide sont souvent accusés, juste après les fortes températures. Pourtant, un Tesla Model Y observé sur 40 000 kilomètres avait enregistré une perte nettement moindre qu’attendu. Cette baisse survient surtout au début, avant de ralentir. Il fallait donc mesurer son comportement avec des charges autrement plus puissantes. Rares sont les fabricants prêts à pousser aussi loin ce genre d’essai.

En 2025, BYD a inauguré la recharge mégawatt et obligé la concurrence à réagir. Depuis, sa Blade Battery de deuxième génération permet au pack de franchir le seuil des 1 000 kilomètres d’autonomie. Premier véhicule à en bénéficier, la Yangwang U7 remonte de 10 à 97 % en neuf minutes. Pour rassurer sur sa résistance dans la durée, le constructeur a choisi des données concrètes.

Après 30 000 km et 350 recharges éclair, la Yangwang U7 affiche encore 98,7 % de capacité

À Nanning, dans le sud de la Chine, le protocole s’est tenu sur circuit avec une moyenne supérieure à 36 °C. Le taux d’humidité a culminé à 80 % tout au long de l’opération. Durant huit jours, dix-neuf heures et cinquante-huit minutes, la Yangwang U7 a maintenu 240 km/h. Selon CarNewsChina, elle a totalisé 30 000 kilomètres tout en enchaînant plus de 350 recharges flash, certaines culminant à 640 kW. Une fois l’épreuve terminée, les mesures indiquaient encore 98,7 % de capacité. Seulement 1,3 % avaient donc disparu.

Cette donnée compte davantage puisque les premiers milliers de kilomètres concentrent habituellement l’essentiel du vieillissement d’un pack neuf. BYD assure avoir choisi au hasard, dans une concession, la Yangwang U7 utilisée pour ce test, sans préparation spécifique. La directrice générale du constructeur propose également aux organismes indépendants de répéter la mesure. Aucun examen extérieur n’a encore été rendu public. L’essai arrive pendant une hausse rapide des puissances de charge en Chine. Plusieurs concurrents disposent maintenant de bornes dépassant 1 000 kW.


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