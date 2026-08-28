Xiaomi officialise deux montres et un bracelet connectés pour accompagner vos résolutions de la rentrée

Si vous comptiez prendre davantage soin de votre santé au quotidien à l’occasion de la rentrée, Xiaomi se propose pour vous accompagner dans cet objectif. En effet, la marque chinoise lance trois nouveaux produits misant sur le sport, le suivi de santé et la polyvalence. Spécifications principales, disponibilité, prix : voici tout ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Smart Band 11 Active et les Redmi Watch 6 Active et Redmi Watch 6 Lite.

Xiaomi Smart Band 11 Active, Redmi Watch 6 Active et Lite

La rentrée est, comme la nouvelle année, une période à laquelle nous sommes davantage enclins à prendre des bonnes résolutions puisqu’assimilée à un nouveau départ. Xiaomi l’a bien compris puisqu’elle vient étoffer, à cette occasion, son catalogue avec trois nouveaux produits orientés sport et santé : deux montres et un bracelet connectés.

La Redmi Watch 6 devient donc une gamme complète pour le quotidien et le sport puisque deux nouvelles déclinaisons viennent agrandir la famille : la Redmi Watch 6 Live et la Redmi Watch 6 Active. Nous évoquions trois produits : c’est le Xiaomi Smart Band 11 Active complète ce lancement. On vous les présente dans cet article.

Voici les caractéristiques principales des Xiaomi Smart Band 11 Active, Redmi Watch 6 Lite et Redmi Watch 6 Active

Commençons avec le bracelet connecté, le Xiaomi Smart Band 11 Active : c’est le produit le plus léger et le plus discret du lancement. Il est destiné à ceux qui n’ont besoin que de l’essentiel du suivi sport et santé ou pour qui les montres connectées sont trop imposantes. Voici ses caractéristiques principales :

  • 18 grammes
  • Boîtier de 10,2 mm
  • Étanche (5 ATM)
  • Écran de 1,74 pouce
  • Taux de rafraîchissement de 60 Hz
  • 50 modes sportifs
  • Synchronisation avec Strava et Apple Santé via Mi Fitness
  • Autonomie jusqu’à 21 jours en utilisation standard

Xiaomi Smart Band 11 Active

Passons maintenant à la plus légère des deux montres connectées : la Redmi Watch 6 Active, qui a pour vocation de s’intégrer confortablement dans votre vie quotidienne, « de jour comme de nuit ». Voici ce qu’il faut retenir à son sujet :

  • Boîtier certifié IP68 contre la poussière et les éclaboussures
  • Écran AMOLED de 1,85 pouce
  • Luminosité maximale : 1 200 nits
  • Mesure la fréquence cardiaque
  • Mesure l’oxygène sanguin
  • Mesure le stress
  • Analyse le sommeil
  • Gère les appels Bluetooth
  • Plus de 140 modes sportifs
  • Autonomie jusqu’à 18 jours

Redmi Watch 6 Active

Concluons cette présentation avec la montre connectée dédiée à l’activité extérieure, que vous soyez adepte de course à pied ou de natation. Voici les spécifications principales de la Redmi Watch 6 Lite :

  • Boîtier certifié IP68 contre la poussière et les éclaboussures
  • Écran AMOLED de 1,96 pouce
  • Luminosité maximale : 1 500 nits
  • Pensé pour rester lisible même au soleil
  • Affichage permanent
  • Étanche (5 ATM)
  • GPS intégré (compatible avec 5 systèmes de positionnement)
  • Mesure la fréquence cardiaque
  • Mesure l’oxygène sanguin
  • Mesure le stress
  • Analyse le sommeil
  • Gère les appels Bluetooth
  • Autonomie jusqu’à 18 jours

Redmi Watch 6 Lite

Ainsi, Xiaomi entend répondre au maximum de besoins de ses utilisateurs en proposant trois produits adaptés à différents profils : discrétion au poignet, endurance, type de sports pratiqués…

Prix et disponibilité des Xiaomi Smart Band 11 Active, Redmi Watch 6 Lite et Redmi Watch 6 Active

La Redmi Watch 6 Active se décline en trois coloris : orange, noir et gris. La Redmi Watch 6 Lite est quant à elle proposée en deux teintes : noir et gris. Enfin, la Xiaomi Smart Band 11 Active arbore trois robes : pêche, grise ou noir.

Les trois produits seront disponibles dès le 3 septembre prochain sur le site officiel de la marque, au prix de :

  • Redmi Watch 6 Lite : 69,99 €
  • Redmi Watch 6 Active : 49,99 €
  • Xiaomi Smart Band 11 Active : 39,99 €
Redmi Watch 6 Lite natation
Crédits : Xiaomi

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