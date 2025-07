Voici qui va flirter avec la tueuse dans le reboot de Buffy contre les Vampires

Le casting du reboot de Buffy contre les Vampires continue de s'agrandir. On sait désormais quel acteur incarnera le “love interest” de la jeune tueuse, lycéenne au moment où démarre la série.

Le retour de Buffy contre les Vampires est en très bonne voie. La série culte des années 90/2000 va en effet faire son retour avec Sarah Michelle Gellar, la Buffy originelle, à la manœuvre. Productrice exécutive du reboot, l'actrice reprendra également son rôle, mais sans être le personnage principal puisqu'il s'agira de mettre en avant une nouvelle tueuse. C'est la jeune Ryan Kiera Armstrong qui l'incarnera. Vous l'avez peut-être déjà vu dans Star Wars Skeleton Crew, Ça Chapitre 2 ou encore Black Widow de Marvel.

On sait déjà qu'elle sera accompagnée par au moins deux personnages récurrents : Hugo, issu d'une famille aisée, et Gracie, jeune experte en vampires partenaire de Buffy. Tout ce petit monde est au lycée, aussi il est inévitable que la question des premières relations amoureuses soit abordée à un moment ou un autre. Ça tombe bien, les responsables du casting ont trouvé qui jouera le fameux “crush” de la tueuse.

Le reboot de Buffy contre les Vampires accueille le “love interest” de la nouvelle tueuse

Il s'agit de Kingston Vernes, acteur vu récemment dans The Survivor de HBO. Deadline nous apprend qu'il apparaîtra dans le pilote du reboot et qu'il reviendra régulièrement dans la série si le projet voit le jour. Son personnage s'appelle Carson, jeune athlète populaire de la New Sunnydale Academy. Nova, la tueuse, va craquer pour lui et la suite sera à découvrir au fil des épisodes de la série.

Nous avons désormais une très bonne idée de ce à quoi va ressembler la bande principale autour de laquelle graviteront vampires, démons et autres monstres. Les fans de la série d'origine adoreraient voir aussi les anciens personnages revenir, ne serait-ce que le temps d'un clin d’œil. Sarah Michelle Gellar n'est pas contre l'idée, du moment que ça n'empiète pas sur les nouveaux. Ne vous attendez pas au retour d'Angel ou Spike, David Boreanaz et James Marsters ont déjà dit qu'ils ne souhaitaient pas faire partie de l'aventure. Ils peuvent encore changer d'avis cela dit.