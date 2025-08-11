Le tournage du reboot de Buffy contre les vampires a commencé, on en sait plus sur l’histoire de la série

Le reboot de Buffy contre les vampires avance bien, et le pilote a commencé son tournage. On sait que l'histoire se passe de nouveau à Sunnydale et que Sarah Michelle Gellar est au casting.

On le sait depuis le début d'année, Buffy contre les vampires devrait faire son retour sur petit écran. Sarah Michelle Gellar va reprendre son rôle de Buffy Summers, mais cette fois, elle ne devrait pas être le protagoniste principal de cette nouvelle série. Elle aura notamment une fonction de mentor et viendra former ou conseiller une nouvelle Tueuse, baptisée Nova et incarnée par l'actrice Ryan Kiera Armstrong (Star Wars Skeleton Crew, Ça Chapitre 2, Black Widow). Le personnage de Carson, interprété par Kingston Vernes (The Survivor), fera office de crush amoureux pour Nova, marchant dans les traces d'Angel, Spike ou Riley.

Le tournage de l'épisode pilote est en cours, et quelques indiscrétions sur les réseaux sociaux, repérées par ComicBook, nous permettent d'obtenir quelques éléments sur le scénario de ce reboot. Sarah Michelle Gellar a été aperçue sur le plateau dans une robe rouge, confirmant qu'elle fait bien partie du projet.

Buffy contre les vampires : l'intrigue du reboot à Sunnydale

Surtout, des affichages font mention d'un festival “Sunnydale's Vampire Weekend”, genre de célébration en l'honneur des suceurs de sang (ou de leur disparition). L'intrigue tiendra donc place dans la ville de Sunnydale, comme ce fut le cas pour toutes les saisons de la série originale. Rappelons que Sunnydale était complètement détruite à la fin de Buffy contre les vampires. De précédentes rumeurs évoquaient déjà la possibilité que le reboot nous y ramène, une partie de la ville étant reconstruite et comme neuve, une autre souffrant encore des traces des événements survenus dans la série de Joss Whedon.

Qui dit Sunnydale, dit Bouche de l'Enfer, portail par lequel diverses créatures accèdent au monde des humains. Celle-ci devrait se réouvrir pour laisser passer de nouveaux antagonistes. Rester à Sunnydale est aussi un moyen pour ce reboot de faire le lien avec la série qui a marqué la fin des années 90 et le début des années 2000, alors qu'on espère le retour d'autres personnages que Buffy, mais sans confirmation pour l'instant. D'ailleurs, le projet n'en est encore qu'à la phase de pilote : la plateforme de streaming Hulu pourrait décider de ne pas commander de saison 1 si cet épisode de test ne convainc pas.