M6+ s’associe à ADN pour vous offrir gratuitement le meilleur de l’animation japonaise

Avis à tous les passionnés d’animation japonaise et à tous les curieux : M6+ s’allie à Anime Digital Network (ADN). Ce partenariat historique vous offre un accès gratuit à un catalogue enrichi en séries japonaises emblématiques. Voici ce qui vous attend.

Lancée l’an dernier, M6+ est la plateforme de streaming qui vous permet de voir ou de revoir gratuitement les programmes diffusés sur les chaînes du Groupe M6. Mais ce dernier a de grandes ambitions pour ce service : en faire « une destination incontournable du streaming en France ».

Pour y parvenir, M6+ enrichit sans cesse son catalogue et ajoute désormais une nouvelle corde à son arc : le manga animé avec sa toute nouvelle section, le corner ADN (pour Anime Digital Network, la référence française de l’animation japonaise).

M6+ s’associe à ADN : le meilleur du manga animé accessible gratuitement

Le corner ADN, déjà disponible, est conçu comme « une porte d’entrée unique vers l’univers animé ». Avec plus de 2 500 épisodes et 50 licences iconiques, il y en aura pour tous les goûts. Que vous soyez plutôt shonen, romance, dark fantasy, action ou encore comédie, vous devriez y trouver votre bonheur, que ce soit pour découvrir, binge-watcher ou embrasser pleinement votre nostalgie. Parmi les séries phares mises en lumière par la plateforme, vous retrouverez :

L’intégrale de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters en VOSTFR non censurée

One Piece – Saga East Blue

L’intégrale de Hunter × Hunter

Berserk en exclu AVOD

Great Teacher Onizuka (GTO) en exclu AVOD

L’intégrale de Bloom Into You en exclu AVOD

Assassination Classroom

Et à partir du 26 novembre rejoindront le catalogue :

L’intégrale de Naruto

Et Dragon Ball – Les débuts

M6+ ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, la plateforme prévient : « des dizaines d’autres séries arrivent ». Cet enrichissement du catalogue de M6+ avec plus de 1 000 heures de visionnage d’animés grâce à son partenariat avec ADN s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe, qui vise à offrir toujours plus de « contenus premium et diversifiés, au cœur de la pop culture » au public.

Pour profiter du meilleur du manga animé, il vous suffit de créer gratuitement un compte sur la plateforme (que ce soit sur le web ou sur l’application), mais il est également probable que l’application soit intégrée sur votre box via l’onglet replay – c’est notamment le cas sur les Freebox ou les Livebox d’Orange. Vous pouvez aussi souscrire à l’abonnement M6+MAX (5,99 € par mois ou 59,99 € par an) pour profiter de contenus en avant-première et d’un streaming sans publicité (sauf certains programmes et chaînes TV en direct).