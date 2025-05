Le reboot de Buffy contre les Vampires a sa nouvelle tueuse et elle sort tout droit de Star Wars, voici de qui il s’agit

Sarah Michelle Gellar, la célèbre tueuse de vampires Buffy de la série éponyme, a trouvé sa remplaçante. Elle a annoncé elle-même à l'actrice qu'elle avait été choisie pour le rôle.

À presque 22 ans jour pour jour de la diffusion de son dernier épisode aux États-Unis, la série Buffy contre les Vampires refait parler d'elle avec une annonce de taille. Nous savons qu'un reboot est en préparation avec Sarah Michelle Gellar, la célèbre tueuse, au casting. Mais pas question d'en faire la personnage principale. Elle jouera le rôle de mentor pour une nouvelle élue chargée de chasser les monstres. C'est désormais officiel, on sait qui incarnera l'héroïne.

L'actrice retenue pour le rôle a 15 ans, et même si l'on ne sait pas encore quel âge les scénaristes lui donneront dans la série, cela ne devrait pas être trop éloigné de la réalité. La tueuse est décrite comme une lycéenne introvertie, annonçant d'emblée la volonté d'inscrire le reboot dans le même genre d’atmosphère que l'original. Après les castings, le choix s'est finalement arrêté sur Ryan Kiera Armstrong.

Voici qui incarnera la tueuse dans le reboot de Buffy contre les Vampires

Malgré son jeune âge, Ryan Kiera Armstrong a déjà une carrière bien remplie. Elle apparaît pour la première à l'écran à l'âge de 7 ans dans la série télévisée canadienne Anne with E. On la voit 2 ans plus tard dans le film Ça Chapitre 2 puis en 2021 dans Black Widow de Marvel. Plus récemment, elle est apparue dans la saison 10 d'American Horror Story et dans Star Wars Skeleton Crew où elle interprète Fern.

C'est Sarah Michelle Gellar elle-même qui a annoncé la bonne nouvelle à l'actrice sur Instagram, dans une vidéo à retrouver ci-dessous. La décision a visiblement été facile : “Dès l'audition de Ryan, j'ai su qu'il n'y avait qu'une seule fille que je voulais à mes côtés. Avoir une telle intelligence émotionnelle et un tel talent à un si jeune âge est un véritable don“. Ryan Kiera Armstrong ne sera pas seule dans l'aventure. La tueuse sera accompagnée par au moins deux autres personnages importants, un nerd issu d'une famille aisée et une experte en vampire partenaire de Buffy.

Source : Instagram