Bouygues Telecom augmente ses encore ses prix, TikTok doit se séparer de nombreux artistes, le récap

Bouygues Telecom a annoncé une nouvelle hausse des tarifs de ses Bbox et mobile, TikTok et Universal Music Group ont rompu leur contrat, de nouvelles applications sont compatibles avec les passkeys de Google, c’est le récap.

Les abonnés aux offres fibre ou ADSL de Bouygues vont devoir payer un supplément de 1 à 4 euros par mois, mais les forfaits téléphoniques ne sont pas non plus épargnés. De son côté, TikTok se voit contraint de laisser partir de nombreux artistes qui faisaient pourtant la renommée de sa plateforme. Enfin, Google vient de s’associer à différentes applications populaires pour qu’elles prennent en charge les passkeys, les remplaçants des mots de passe. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mercredi 31 janvier 2024.

Nouvelles hausses de prix chez Bouygues Telecom

Mauvaise nouvelle pour les abonnés à Bouygues Telecom, puisque les abonnés aux offres fibre Bbox vont devoir débourser de 1 à 4 euros supplémentaires par mois. Les augmentations touchent également les abonnés aux offres mobiles, avec des hausses de 1 à 2 euros. RED a d’ailleurs lui aussi augmenté ses tarifs au même moment.

TikTok et Universal ne sont plus en bons termes

TikTok vient de rompre son partenariat avec Universal Music Group, l’une des plus grandes maisons de disque au monde. Universal accuse TikTok de ne pas payer ses artistes à leur juste valeur, de favoriser les contenus musicaux générés par l’IA et de l’intimider lors des négociations du nouveau contrat. Cette rupture entraîne le retrait de nombreux artistes célèbres du catalogue de TikTok, comme Taylor Swift, Billie Eilish, Drake, Lady Gaga, Adele ou Eminem.

Google apporte les passkeys dans davantage d’applications

Google vient de nouer des partenariats avec plusieurs services web populaires, comme Adobe, eBay, PayPal ou TikTok, pour qu’ils acceptent les passkeys comme moyen de connexion. Google affirme que les passkeys, qui utilisent leur biométrie ou leur verrouillage d’écran, sont plus sûrs et plus simples que les mots de passe, et qu’il les rendra disponibles sur d’autres appareils et navigateurs à l’avenir.

