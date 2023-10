Android 14 facilite l’arrivée des passkeys dans toutes les applications

Dès le 1er novembre 2023, Android 14 intégrera un Gestionnaire d'identifiants. Grâce à lui, les développeurs d'applications vont pouvoir proposer une connexion à leur service via passkey, au lieu des classiques mots de passe.

Les mots de passe, c'est so 2000 (et même moins). Le futur de l’identification sécurisée aux services Web, ce sont les passkeys (ou clé d'accès en français). Elles ont d'ailleurs vocation à remplacer à terme la classique combinaison identifiant/mot de passe. Pour rappel, une passkey est une clé d'identification contenant des données chiffrées. Elle prouve que vous êtes bien le propriétaire du compte auquel vous tentez de vous connecter. Quand vous l'utilisez, votre clé privée, stockée localement sur l'appareil, est comparée à une clé publique, stockée sur des serveurs. Vous validez ensuite la connexion via la biométrie (empreinte digitale ou reconnaissance faciale), un code ou un schéma.

Même s'il n'est pas parfait, le système est plus sécurisé que l'actuel, et c'est pourquoi Google pousse de plus en plus à la création de passkeys. Android ne fait pas exception. Sa dernière version, Android 14, supporte déjà les passkeys dans les gestionnaires de mots de passe. Mais il reste tout de même à l'intégrer dans un maximum d'applications mobiles, si ce n'est toutes. C'est chose faite avec le déploiement d'une nouveauté sur Android 14 : le Gestionnaire d'identifiants. Le 1er novembre, il sera accessible sur l'ensemble des smartphones compatibles.

Le Gestionnaire d'identifiants d'Android facilite l'intégration des passkeys dans toutes les applications

Comme son nom l'indique, le Gestionnaire d'identifiants stocke nativement ces derniers, ainsi que vos mots de passe et bien sûr vos clés d'accès. L'API de l'application est disponible pour les développeurs afin qu'ils l'intégrent à leur système d'authentification. Dans le même temps, Google accélère la migration en annonçant la fin du support des API pour d'autres méthodes d'identification.

Plusieurs services très connus ont déjà franchi le pas. WhatsApp par exemple. Nitin Gupta, responsable de l'ingénierie, déclare que “les passkeys ajoutent une couche de sécurité supplémentaire pour les utilisateurs de WhatsApp. Simplifier la façon dont les utilisateurs peuvent accéder à leur compte en toute sécurité [les] aidera […], c'est pourquoi l'API Gestionnaire d'identifiants est si importante”. Uber fait également partie des défenseurs des clés d'accès. D'une manière générale, cela devrait harmoniser et faciliter la connexion à nos services.

Source : Google