Google accélère la fin des mots de passe sur davantage d’applications et appareils

Google facilite la connexion des utilisateurs de Pixel à leurs comptes en ligne grâce aux passkeys, une nouvelle fonctionnalité qui remplace les mots de passe par une authentification biométrique ou par l'appareil. Google s'est pour cela associé à plusieurs services populaires.

Les passkeys sont un nouveau moyen de se connecter à des comptes en ligne sans utiliser de mots de passe. Au lieu de saisir un mot de passe complexe et difficile à retenir, les utilisateurs peuvent simplement utiliser leur visage, leur empreinte digitale ou le code PIN de leur appareil pour se connecter. Les passkeys sont uniques pour chaque compte et chaque appareil, ce qui les rend plus sûrs et moins susceptibles de faire l'objet d'attaques par hameçonnage.

Google a introduit les passkeys dans le cadre de la mise à jour des fonctionnalités de décembre pour les appareils Pixel. Les utilisateurs d'appareils Pixel peuvent accéder au gestionnaire de mots de passe Google sur leurs appareils et voir une carte “Simplifiez votre connexion” qui leur indique les comptes qu'ils peuvent mettre à niveau vers les passkeys. Google explique que les utilisateurs peuvent passer aux passkeys pour ces comptes afin de ne pas avoir à “créer ou retenir des mots de passe complexes”.

De nouvelles applications sont compatibles avec les Passkeys

Google s'est désormais associé à plusieurs services en ligne pour qu’ils prennent en charge les passkeys, tels qu’Adobe, Best Buy, DocuSign, eBay, Kayak, Money Forward, Nintendo, PayPal, Uber, Yahoo Japan et, bientôt, TikTok. Il s'agit de quelques-uns des plus grands noms du web, et Google espère alors que leur collaboration contribuera à « accélérer l'adoption des passkeys » parmi les utilisateurs et les développeurs.

Si les utilisateurs de Pixel ont un compte auprès de l'un de ces services, le gestionnaire de mots de passe Google les guidera vers l'emplacement exact du site web ou de l'application du service où ils pourront passer à un passkey. Une fois qu'ils l'auront fait, ils pourront se connecter à leur compte d'un simple toucher ou d'un coup d'œil, sans avoir à saisir de mot de passe. Google indique que les passkeys sont actuellement disponibles sur les appareils Pixel 5a et plus récents, Pixel Tablet et Pixel Fold, et qu'il proposera des mises à niveau de passkeys sur “d'autres plateformes à l'avenir”.