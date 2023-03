Meilleures applications gratuites de montage vidéo sur Android et iPhone

Les vidéos sont devenues incontournables sur les réseaux sociaux, que ça soit sur YouTube, TikTok ou encore Instagram. Les capteurs photo des smartphones s'améliorent d'année en année, ce qui vous permet de réaliser des images de très bonne qualité sans forcément être un professionnel. Mais pour publier une bonne vidéo, il faut pouvoir faire un bon montage. Découvrez notre sélection des meilleures applications gratuites pour faire vos montages vidéo directement depuis votre smartphone.

Sélection des meilleures applications gratuites de montage vidéo pour Android et iPhone

VN

VN (Vlog Now) est un éditeur vidéo très simple à utiliser. Disponible sur iPhone et Android, c'est une application gratuite qui vous permet de travailler sur 100 projets différents en même temps.

Parmi les fonctionnalités intéressantes, on retrouve la possibilité d'ajouter une musique et une voix off. De même, vous pouvez facilement ajouter, supprimer ou raccourcir vos vidéos, enlever le son d’origine pour chaque clip ou pour toutes vos vidéos en un seul clic.

Vous pouvez retoucher les images (luminosité, vibrance, saturation, contraste, réduire les ombres…), ajouter des filtres, des transitions, du texte, de stickers, accélérer certains passages des vidéos ou encore recadrer les vidéos.

À la fin du montage, le logo VN est ajoutée par défaut mais vous pouvez le retirer. Pour finir, vous n'avez plus qu'à exporter la vidéo gratuitement en différents formats, notamment en 4K HDR, sans filigrane.

C’est une application vraiment complète, facile à utiliser et gratuite qui ne nécessite aucune inscription.

GRATUIT Télécharger VN - Montage Video & Photo pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(2042509 votes) | Lecteurs et éditeurs vidéo Version 2.0.7 | Développeur Ubiquiti Labs, LLC | Mise à jour le 22/02/2023 Configuration : 5.0 Télécharger VN - Montage Video & Photo Télécharger directement l'apk

GRATUIT Télécharger VN Video Editor pour iOs ★★★★ ★ ★ Note :(17026 votes) | Photo et vidéo Version 1.62 | Développeur Ubiquiti Labs, LLC | Mise à jour le 04/02/2023 Configuration : Nécessite iOS 12.1 ou une version ultérieure. Compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch. Télécharger VN Video Editor

CapCut

CapCut est aujourd'hui l'une des applications de montage vidéo les plus complètes. Et pour cause, elle est développée par Bytedance à qui l'on doit également le réseau social TikTok. C'est donc l'outil parfait pour réaliser des vidéos courtes pour internet. Elle incorpore un nombre impressionnant de fonctionnalités, dignes de logiciels de montage payant, tout en restant totalement gratuite.

Le montage se fait très simplement du bout des doigts pour pouvoir organiser vos séquences, sélectionner les parties les plus intéressantes et faire un découpage correctement rythmé. D'ailleurs, vous pouvez également très simplement jouer sur la vitesse de vos plans en les passant au ralenti ou en accéléré, notamment pour pouvoir peaufiner vos transitions.

Si jamais l'un de vos plans est trop tremblant, vous pouvez les stabiliser numériquement directement dans l'application. C'est un excellent moyen pour améliorer la qualité de votre montage final. Vous avez la possibilité également d'ajouter de nombreux éléments comme des stickers, des filtres, des textes, des animations et bien évidemment une bande son. CapCut permet aussi d'ajouter simplement une voix off si nécessaire.

CapCut permet également de retoucher vos images pour obtenir exactement le rendu souhaité. Enfin, on apprécie énormément la possibilité de rajouter des sous-titres automatiques que l'on peut ensuite retravailler si nécessaire.

GRATUIT Télécharger CapCut - Éditeur vidéo pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(5878488 votes) | Lecteurs et éditeurs vidéo Version 7.8.0 | Développeur Bytedance Pte. Ltd. | Mise à jour le 08/03/2023 Configuration : 5.0 Télécharger CapCut - Éditeur vidéo Télécharger directement l'apk

GRATUIT Télécharger CapCut - Montage video & photo pour iOs ★★★★ ★ ★ Note :(82 votes) | Photo et vidéo Version 1.5.1 | Développeur Bytedance Pte. Ltd | Mise à jour le 02/03/2023 Configuration : macOS 10.14 ou une version ultérieure. Nécessite iOS 11.0 ou une version ultérieure. Compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch. Télécharger CapCut - Montage video & photo

iMovie

Si vous avez un iPhone, alors iMovie peut être l'application de montage de votre choix. Disponible uniquement sur iOS et MacOS, cette application est directement développée par Apple qui est également responsable de l'excellent logiciel de montage professionnel, Final Cut Pro X. L'application iMovie est en quelque sorte la version grand public du logiciel de montage de la marque à la pomme.

Cette application a une particularité intéressante car elle offre différentes façons de créer votre montage. En ouvrant iMovie, vous avez le choix entre 3 options : Film magique, Story-board ou Film.

L'option Film magique est très simple. Vous choisissez le contenu que vous souhaitez voir apparaître dans votre vidéo et iMovie fait le montage automatiquement pour vous. Il sélectionne une musique et réalise un montage grâce à son intelligence artificielle. C'est très rapide et pratique. En revanche, vous n'avez pas la main sur le résultat final. C'est donc à réserver aux novices.

L'option Story-board est vraiment étonnante car elle vous permet de choisir entre différents modèles qui correspondent à des thèmes de vidéos typiques d'internet. Vous pouvez personnaliser un peu le thème à votre goût en choisissant la typo du texte et la couleur dominante. Ensuite, iMovie vous guide en vous expliquant tous les plans nécessaires pour finaliser la vidéo. C'est un bon moyen d'apprendre à monter une vidéo bien construite.

Enfin, l'option Film est un simple outil de montage traditionnel que vous pourrez utiliser une fois que vous aurez appris à maitriser l'art du montage.

GRATUIT Télécharger iMovie pour iOs ★★★ ★ ★ ★ Note :(8889 votes) | Photo et vidéo Version 3.0.1 | Développeur Apple | Mise à jour le 24/10/2022 Configuration : Nécessite iOS 16.0 ou une version ultérieure. Compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch. Télécharger iMovie

Adobe Premiere Rush

Bien sûr, l'édition vidéo sur smartphone est encore loin des standards des logiciels de montage professionnel comme Final Cut Pro X ou d'Adobe Premiere Pro. Mais Adobe propose avec cette application pour Android et iPhone, une version allégée de son logiciel de montage phare qui se révèle très intéressante à l'usage.

Parmi les différentes fonctionnalités qu'offre Adobe Premiere Rush, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs pistes audio et vidéo, séparer les données audio d'un clip pour l'ajouter à une nouvelle piste, ajouter des transitions, retravailler la colorimétrie, ou encore personnaliser des titres animés.

L’export en 1080p est gratuit sans filigrane mais l'export 4K est réservé aux utilisateurs premium qui payent un abonnement soit mensuel, soit annuel.

GRATUIT Télécharger Adobe Premiere Rush: Vidéo pour Android Note : ★★ ★★ (31709 votes) | Lecteurs et éditeurs vidéo Version 2.6.0.2378 | Développeur Adobe | Mise à jour le 13/02/2023 Configuration : 9 Télécharger Adobe Premiere Rush: Vidéo Télécharger directement l'apk

GRATUIT Télécharger Adobe Premiere Rush: Vidéo pour iOs ★★★★ ★ ★ Note :(8044 votes) | Photo et vidéo Version 2.6 | Développeur Adobe Inc. | Mise à jour le 22/02/2023 Configuration : Nécessite iOS 14.0 ou une version ultérieure. Compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch. Télécharger Adobe Premiere Rush: Vidéo

Filmora

Filmora figure également parmi les meilleures applications de montage vidéo sur mobile. Une multitude de petites fonctionnalités très utiles sont au programme de ce logiciel de montage vidéo gratuit (même si vous pouvez obtenir une version payante améliorée).

Parmi les possibilités, on retrouve notamment le choix du format d'édition adapté aux réseaux sociaux (Instagram Reels, YouTube, TikTok). L'application vous permet de gérer la vitesse des vidéos, de faire des réglages poussés sur vos images, de faire de l'incrustation en remplaçant les fonds verts, d'ajouter des effets de slow-motion et de marche arrière ainsi que de réaliser de multiples transitions. Filmora vous permet aussi d'ajouter des sous-titres. Seul inconvénient, dans la version gratuite, les vidéos sont exportées avec un filigrane.

GRATUIT Télécharger Filmora: Montage&Crop vidéo pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(806167 votes) | Lecteurs et éditeurs vidéo Version 8.3.01 | Développeur FilmoraGo Studio | Mise à jour le 06/03/2023 Configuration : 7.0 Télécharger Filmora: Montage&Crop vidéo Télécharger directement l'apk

GRATUIT Télécharger Filmora - Montage video&photo pour iOs ★★★★ ★ ★ Note :(10096 votes) | Photo et vidéo Version 8.4.00 | Développeur Shenzhen Gexiang Technology Co., Ltd. | Mise à jour le 08/03/2023 Configuration : Nécessite iOS 12.0 ou une version ultérieure. Compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch. Télécharger Filmora - Montage video&photo

PowerDirector

Enfin, pour terminer cette sélection, sans doute l'application la plus intuitive. Avec PowerDirector, on retrouve bien sûr toutes les fonctionnalités qui sont déjà présentes chez la concurrence mais avec une ergonomie globalement plus claire et donc plus simple. La timeline est particulièrement bien réussie avec un sentiment de fluidité. Elle donne l'impression d'être en train de monter sur un ordinateur. L'application est gratuite mais peut être améliorée grâce aux achats in-app.

GRATUIT Télécharger PowerDirector - Montage Vidéo pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(1688000 votes) | Lecteurs et éditeurs vidéo Version 11.4.0 | Développeur Cyberlink Corp | Mise à jour le 02/03/2023 Configuration : 5.0 Télécharger PowerDirector - Montage Vidéo Télécharger directement l'apk

GRATUIT Télécharger PowerDirector Montage Vidéo pour iOs ★★★★ ★ ★ Note :(3540 votes) | Photo et vidéo Version 11.4.1 | Développeur CyberLink | Mise à jour le 05/03/2023 Configuration : Nécessite iOS 13.0 ou une version ultérieure. Compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch. Télécharger PowerDirector Montage Vidéo

Stop Motion Studio

Pour finir cette sélection d'applications de montage vidéo gratuites, voici une app mobile un peu différente qui va vous permettre de faire des montages en stop motion. Le stop motion est une technique de tournage et de montage qui permet d'animer des objets normalement inanimés. C'est notamment la technique utilisée pour faire les long métrages d'animations en pâte à modeler comme le célèbre Wallace et Gromit.

Pour faire ce type d'animation, vous devez placer une caméra fixe (par exemple un smartphone sur un petit trépied) et déplacer de quelques millimètres vos objets à animer entre deux prises de photos. Pour faire une seconde de vidéo, vous devez prendre 25 images.

Ce travail assez fastidieux est facilité par l'application Stop Motion Studio qui vous permet de faire tous vos réglages et de prendre vos photos à intervalles réguliers. Les photos prises sont automatiquement intégrées dans votre timeline pour former votre animation. Stop Motion Studio est donc à la fois une app de prise de vue et de montage.

GRATUIT Télécharger Stop Motion Studio pour Android ★★★ ★ ★ ★ Note :(118844 votes) | Photographie Version 7.1.1 | Développeur Cateater | Mise à jour le 18/01/2023 Configuration : 5.1 Télécharger Stop Motion Studio Télécharger directement l'apk

GRATUIT Télécharger Stop Motion Studio pour iOs ★★★★ ★ ★ Note :(1951 votes) | Photo et vidéo Version 11.4.4 | Développeur CATEATER, LLC | Mise à jour le 23/01/2023 Configuration : Nécessite iOS 12.0 et watchOS 4.0 ou version ultérieure. Compatible avec iPhone, iPad et iPod touch. Télécharger Stop Motion Studio

Nous avons oublié une application d'édition vidéo ? Quelle est celle que vous utilisez ? Comment l'avez-vous choisie et pourquoi ? Expliquez-nous dans les commentaires !

La plupart des réseaux sociaux proposent de faire le montage des vidéos directement depuis leur plateforme. Mais les applications dédiées au montage sont généralement plus poussées et offrent de nombreuses fonctionnalités. En faisant votre montage depuis votre smartphone, vous gagnez non seulement du temps, mais aussi en praticité.

Parmi les fonctionnalités que proposent généralement les applications de montage vidéo, vous avez la retouche des images, l'ajout de musique, de voix off, de sous-titres mais aussi de stickers, de transitions et d'effets.

Une fois montées, selon l'application, les vidéos peuvent être exportées en 4K sans filigrane et être postées directment sur les réseaux sociaux. Le choix de l'application va surtout varier en fonction des fonctionnalités proposées, de la qualité d'export et de la présence ou non du filigrane.