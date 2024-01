Bouygues Telecom : les tarifs augmentent jusqu’à 4 € par mois sans contrepartie

Presque tous les opérateurs ont fait gonfler le prix de leurs abonnements, mais Bouygues Telecom semble être particulièrement gourmand. Des hausses entre 1 et 4 € de plus par mois, sans que rien ne soit ajouté à l'offre.

L'inflation n'en finit pas visiblement. Ou plutôt si, mais pas chez tout le monde. Que ce soit votre forfait mobile ou votre abonnement Internet, vous avez eu la désagréable surprise de constater une augmentation de tarif prenant effet en janvier ou février 2024. Sauf si vous êtes chez Free, l'opérateur ayant pris l'engagement de geler ses prix jusqu'à 2027. Le constat général est clairement à la hausse, voire à l'envolée pour les offres Internet. Et visiblement, elle atteint des niveaux parfois record.

Sur le forum de Bouygues Telecom, un abonné raconte que l'opérateur lui a “annoncé une hausse de 4 € du tarif de [sa] box, soit 14,5 % de plus, sans aucun enrichissement de l’offre et sans possibilité de refuser”. Plutôt salée comme facture. Même constat chez un autre internaute, mais sur son forfait mobile : “en Mars 2023 j'ai pris 1 € sur mon Forfait actuel de 40 Go et donc passé de 9,99 € à 10,99 €. Je viens de recevoir une information que maintenant je vais prendre 2 € de plus au 1er janvier 2024”. En contrepartie, ses données passent à 100 Go par mois, sauf qu'il n'en pas l'utilité.

Les tarifs de presque tous les opérateurs augmentent, ceux de Bouygues Telecom flambent

En moyenne, les augmentations des offres Bbox fibre ou ADSL sont de 1 à 4 € par mois. Celles des forfaits téléphonique sont de 1 ou 2 €. Pour ces derniers, les clients auront parfois droit à des données supplémentaires, ou à une prise en charge de la 5G. Pour se justifier, Bouygues Telecom reste vague. “Nous subissons comme beaucoup d’entreprises la hausse de nos coûts : logistique, transports, semi-conducteurs, mais aussi énergie, dont la hausse des prix a un impact direct sur le fonctionnement des infrastructures télécoms, fixes en particulier. En outre, nous faisons tout notre possible pour contenir ces augmentations”.

Du côté de la concurrence, ce n'est guère mieux. Chez RED by SFR par exemple, de nombreux clients ont vu leur facture mobile gagner 0,99 €. Cela touche essentiellement celles et ceux qui bénéficiaient depuis des années d'un forfait à 5 € “à vie”. Ce dernier coûte désormais 9,68 € par mois, soit une augmentation de presque 100 %. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous êtes en droit de résilier sans frais dans les 4 mois suivant la notification de l'augmentation, dans la mesure où elle constitue une modification unilatérale de votre contrat.

