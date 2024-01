TikTok fait face à la plus grande catastrophe de son histoire, de nombreux artistes vont quitter la plateforme

C’est une véritable hécatombe qui vient de s’abattre sur TikTok. Universal Music Group, l’un de ses partenaires les plus importants et accessoirement une des plus grosses maisons de disques au monde, vient de rompre son contrat avec la plateforme. Résultat : certains des artistes les plus populaires du moment vont tout simplement disparaître du réseau social.

En seulement quelques années, TikTok s’est imposé comme un véritable mastodonte au sein de l’industrie musicale. Le réseau social a gagné une telle popularité qu’il est capable de propulser le moindre morceau en véritable chanson virale. De nombreux artistes se sont fait connaître sur la plateforme, si bien que les maisons de disques ont adapté leur stratégie marketing en fonction. De son côté, TikTok a parfaitement conscience de son influence et n’hésite pas à affiner sa formule pour attirer toujours plus de mélomanes.

Toutefois, cette suprématie vient de subir un revers important. Surtout, pas de la part de n’importe qui : Universal Music Group, l’une des plus grandes maisons de disque au monde, vient d’annoncer la fin de son partenariat avec le réseau social chinois. En cause, des négociations ayant tourné au vinaigre entre les deux entreprises, dans le cadre des négociations de leur nouveau contrat. Dans une lettre ouverte publiée sur son site, UMG va jusqu’à dénoncer des techniques d’intimidation de la part de TikTok.

TikTok vient de perdre l’un de ses plus gros partenaires

« Finalement, TikTok essaie de créer une entreprise basée sur la musique, sans payer la juste valeur de la musique ». Cette phrase au sein de la lettre ouverte d’UMG résume parfaitement ce que l’entreprise dit de TikTok. Le groupe reproche notamment au réseau social d’avoir refusé de payer ses artistes à un prix raisonnable. « Malgré sa base d’utilisateurs massive et croissante, l’augmentation rapide des recettes publicitaires et la dépendance croissante à l’égard des contenus musicaux, TikTok ne représente qu’environ 1 % de notre chiffre d’affaires total », déplore la firme.

Une remarque qui s’était, et s’applique toujours à Spotify, à qui les artistes reprochent depuis plusieurs années une rémunération trop fable par stream, ce qui a d’ailleurs poussé le gouvernement français à instaurer une taxe sur le streaming musical. Mais UMG ne s’arrête pas là et accuse également TikTok de ne rien faire pour éviter la propagation de contenus dégradants réalisés par IA à l’encontre de ses artistes. Cette semaine, une polémique similaire a d’ailleurs frappé X (Twitter) et la chanteuse Taylor Swift.

Selon UMG, TikTok « permet à la plateforme d’être inondée d’enregistrements générés par l’IA — et développe des outils pour permettre, promouvoir et encourager la création musicale par l’IA sur la plateforme elle-même — et exige ensuite un droit contractuel qui permettrait à ce contenu de diluer massivement les redevances pour les artistes humains, dans une démarche qui vise à remplacer les artistes par l’IA ».

UMG va jusqu’à préciser que TikTok l’aurait menacé durant les négociations afin de faire pencher la balance de son côté. La plateforme se serait même montrée « intimidante », en menaçant la maison de disques de retirer certains de ses artistes les moins connus, et donc ayant le plus besoin d’exposition, pour ne garder que les célébrités les plus populaires de son catalogue.

Une provocation qui n’a pas laissé TikTok de marbre. Dans un communiqué de presse, la société chinoise retourne la faveur en accusant Universal de « placer sa propre cupidité au-dessus des intérêts de ses artistes et auteurs-compositeurs. » La firme déplore également qu’UMG « renonce au soutien puissant d’une plateforme qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs et qui sert gratuitement de moyen de promotion et de découverte pour ses talents. »

Sur le même sujet — TikTok s’attaque une nouvelle fois à YouTube, cette fois de la pire

manière qui soit

Quels sont les artistes qui ne seront bientôt plus sur TikTok ?

Taylor Swift

Billie Eilish

Kendrick Lamar

Drake

Post Malone

The Weeknd

Bad Bunny

Harry Styles

Ladu Gaga

Snoop Dogg

Elton John

Coldplay

Ariana Grande

Justin Bieber

Childish Gambino

Sting

Alicia Keys

Rosalía

Black Eyed Peas

Adele

U2

Pearl Jam

Johnny Cash

Bob Dylan

Tame Impala

Eminem

En France, la liste est également très longue :

Damso

Juliette Armanet

Alain Bashung

Serge Gainsbourg

IAM

Manau

Mylène Farmer

David Guetta

Woodkid

DJ Snake

Johnny Halliday

Notez qu’il s’agit bien entendu d’une liste non exhaustive. Tous ces artistes et leurs chansons disparaîtront donc définitivement de TikTok dès demain, le 1er février 2024. Il ne sera plus possible d’utiliser leurs morceaux pour créer des vidéos.

Source : Universal Music Group