Black Friday iPhone 16 Pro Max : avec cette grosse chute de prix, le smartphone devient enfin abordable !

Le vendredi préféré des amateurs de bons plans est là et, comme chaque année, c’est l’occasion de faire vos achats à prix cassé. Durant cette courte période, l’iPhone 16 Pro Max se retrouve à 1 099,99 € alors qu’il était affiché à 1479 € à sa sortie. Mais il va falloir faire vite car le Black Friday se termine bientôt !

Dévoilé l’année dernière, l’iPhone 16 Pro Max s’est très vite imposé comme l’un des meilleures smartphones haut du gamme du moment. Mais son prix exorbitant a malheureusement été un frein pour de nombreuses bourses. Avec la sortie du récent 17 Pro Max, son prix a baissé à 1399 € au lieu de 1479 €.

Et durant le Black Friday, vous pouvez l'avoir encore moins cher puisque la Fnac et Darty l'affichent à 1 099,99 € seulement. C'est une affaire ! Cela représente une chute prix de presque 400 € en quelques mois seulement.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 16 Pro Max ?

L’iPhone 16 Pro Max figure aujourd’hui encore parmi les meilleurs smartphones sur le marché. Il embarque la puissante puce A18 Pro qui, en étant plus performante, vous permet de profiter des fonctionnalités de l’IA d’Apple. Vous gagnez aussi en rapidité mais aussi en économie d’énergie puisque ce modèle vous offre jusqu’à 33 heures de lecture vidéo en une seule charge.

Côté design, l’iPhone 16 Pro Max tient toutes ses promesses. Son look premium ne déçoit pas. Il est équipé d’un châssis en titane Grade 5, ce qui le rend ultra solide tout en restant léger. Il est également doté d’un bel écran Super Retina XDR de 6,9 pouces qui profite d’une résolution de 2868 x 1320 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Cela vous assure une fluidité optimale en toutes circonstances.

La partie photo n’est pas en reste. Le nouveau bouton d’action permet de contrôler votre appareil photo beaucoup plus rapidement. À l’arrière, on retrouve un module photo composé de trois capteurs, à savoir un objectif principal de 48 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 48 MP et d’un téléobjectif 12 MP avec zoom optique 5x. À l’avant, un capteur 12 MP vient compléter le tout.

