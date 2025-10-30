L’iPhone 15 Pro Max passe à moitié prix : c’est maintenant qu’il faut foncer !

Lancé à 1479 €, l'iPhone 15 Pro Max est actuellement à moitié prix. C'est une excellente opportunité offerte par Certideal, le spécialiste français du reconditionné, avec à sa promotion spéciale “Halloween” disponible pour une durée limitée.

Sorti il y a deux ans, l'iPhone 15 Pro Max n'a rien perdu des atouts. Il reste totalement dans la course en 2025 et est d'autant plus intéressant qu'il est moins cher qu'à son lancement. Il faut toutefois compter plus de 1300 € pour l'acheter, hors marketplace. Ce n'est pas donné. Si vous disposez d'un budget limité, c'est une excellente idée de faire l'option du reconditionné, mais pas n'importe lequel.

Certideal est une entreprise française spécialisée dans les appareils reconditionnés, et particulièrement les iPhone et MacBook. En ce moment, il propose l'iPhone 15 Pro Max à moins de 800 €. Le smartphone est en effet affiché à 789,99 € au lieu de 1479 €, mais le prix peut descendre encore plus bas.

Grâce à une offre spéciale “Halloween”, vous profitez d'une réduction supplémentaire de 15 € avec le code promo HALLOWEEN15. L'iPhone 15 Pro Max vous revient au final à 769,99 €, soit la moitié de son prix à la sortie.

Notez que les iPhone de Certideal sont entièrement reconditionnés en France. Il sont 100% fonctionnels, débloqués, avec une batterie garantie en excellent état. L'entreprise offre par ailleurs une garantie de 24 mois.

iPhone 15 Pro Max : une alternative moins chère à l'iPhone 17 Pro Max

Malgré l'important écart de prix entre l'iPhone 15 Pro Max en promo et le dernier modèle de la gamme, il n'a pas grand-chose à envier à ce dernier. Il offre de quoi profiter d'une expérience fluide grâce au processeur Apple A17 Pro, toujours aussi performant en 2025. Ce dernier est optimisé pour Apple Intelligence grâce à son puissant moteur neuronal (NPU) qui assure des performances optimales pour l'intelligence artificielle.

Pour le reste, l'iPhone 15 Pro Max est équipé d'un grand écran OLED de 6,7 pouces 2796 x 1290 px, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La partie photo repose sur trois capteurs : un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle et un téléobjectif (zoom optique 5x) de 12 MP chacun. Nous avons testé l'iPhone 15 Pro Max à sa sortie est il livrait, sans surprise, une belle copie sur le plan de la photo, mais aussi de l'autonomie avec au moins deux jours en usage standard.