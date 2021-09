Bon prix sur la trottinette électrique Surpass 8 Pro pour les French Days

À la recherche d'une trottinette électrique pas chère ? Cdiscount anticipe le début des French Days 2021 pour proposer un bon prix sur la Surpass 8 Pro. Une offre intéressante pour celles et ceux qui n'ont pas un gros budget !

Les French Days de la rentrée 2021 auront lieu du vendredi 24 au lundi 27 septembre prochain et Cdiscount a commencé à préparer l'événement en proposant une e-carte cadeau d'une valeur de 150 € vendue 130 € et une e-carte cadeau d'une valeur de 250 € vendue 220 €.

Cette fois-ci, à l'occasion d'une avant-première French Days, le site marchand français permet à ses clients d'acquérir la trottinette électrique Surpass 8 Pro à exactement 179,99 euros. Cette offre est valable dans la limite des 50 pièces mis à disposition par l'e-commerçant. Et pour information, la livraison du produit peut se faire gratuitement à domicile ou en point relais.

Pour en revenir à la trottinette électrique, la Surpass 8 Pro disponible son modèle Black Edition dispose de deux pneus de 8 pouces chacun et d'un moteur de 350 watts. Au niveau des équipements, on retrouve un phare LED à l'avant, un feu à l'arrière, des réflecteurs latéraux avant et arrière, un guidon réglable en hauteur, un garde-boue avant et arrière, un grip antidérapant et un avertisseur sonore. D'une vitesse maximale de 25 km/h, la trottinette embarque une autonomie de 25 km après un temps de charge complet de 4 à 6 heures.