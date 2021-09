Sony WH-1000XM4 : Amazon casse le prix du casque Bluetooth

Si vous envisagez de vous équiper du casque audio Bluetooth à réduction de bruit active de Sony, le WH-1000XM4, sachez qu'Amazon le propose actuellement au meilleur prix du marché. Alors qu'il est habituellement proposé aux alentours des 330 €, il voit son prix chuter de 50 € pour atteindre 279,51 €.

Belle promo à saisir sur le casque Sony WH-1000XM4 du coté d'Amazon. Ce dernier fait l'objet d'une réduction de 50 € qui fait ainsi passer son prix de 329,99 € à 279,51 €. L'offre est valable uniquement sur le coloris noir. Aucune mention sur la durée de la promotion. Comme d'habitude, nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder si ce casque vous fait envie.

Coté design, le WH-1000XM4 reprend le même design que le WH-1000XM3. Cela dit, il corrige pratiquement tous ses défauts et intègre en plus des fonctionnalités essentielles, présentes sur les autres casques audio haut de gamme. En plus d'offrir une qualité audio exceptionnelle, la réduction de bruit est proche de la perfection . L'intégration d'un capteur de proximité et de commandes tactiles réactives ajoute un plus dans l'expérience de l'utilisateur.

