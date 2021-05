French Days, Black Friday, soldes : quelles différences entre eux ?

French Days, Soldes, Black Friday. Trois évènements qui permettent de profiter de réductions et de promotions importantes sur de nombreux produits à une période donnée de l'année. Cela dit, il existe quelques différences entre eux. Nous vous les expliquons dans cet article.

French Days : le Black Friday “Made in France” ?

Les French Days s'inspirent très fortement du Black Friday. Ce dernier est cependant apparue en France 8 ans plus tôt, à savoir en 2010. En effet, les French Days ont vu le jour en 2018. Ce sont 6 grandes enseignes du e-commerce qui en sont les fondatrices. Cdiscount, Rue du Commerce, Showroomprive.com, Fnac-Darty, Boulanger et La Redoute.

S”ils se déroulaient à la afin de doper le chiffre d'affaires au printemps, avant les soldes d'été, ils se sont ensuite déclinés pour la rentrée (fin septembre début octobre), soit environ 2 mois avant le Black Friday, l'événement commercial dont il s'inspire. Tous les univers de produits sont mis en avant durant ces quelques jours de promotions.

On retrouve ainsi des bons plans sur l’informatique, les smartphones, l’ameublement que sur le prêt-à-porter. Les réductions peuvent atteindre jusqu'à -60 % lors des French Days, de quoi faire de belles économies, tout en se faisant plaisir. Devenu incontournable, il s'ajoute aux soldes d'hiver et d’été, au Prime Day d'Amazon, et au Cyber Monday.

Soldes et French Days : Quelles différences entre les deux ?

Les French Days comme les soldes se déroulent deux fois par an. Cela dit, les soldes se déroulent en été et en hiver. Les French Days quant à eux sont organisés au printemps et à la rentrée. Autre différence, la durée des deux événements. Si les soldes se déroulent sur quatre semaines, les French Days se tiennent quelques jours seulement. Les French Days ont pour but principal de combler ce creux saisonnier de promotions, tout en boostant le e-commerce en France.

Durant les French Days, les ventes à perte sont interdites. Les soldes d'hiver sont réglementés et leur durée est déterminée par le ministère de l'économie. Pour terminer, qu'il s'agissent des soldes ou des French Days, vous avez droit à un délai de rétractation mis en place par la loi. Celui-ci est de 14 jours.

Quels marchands e-commerce participent aux French Days ?

Les French Days 2021 du printemps auront lieu du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin. Les dates officielles des French Days 2021 ont en effet récemment été dévoilées. Comme nous vous le disions précédemment, l'ensemble des enseignes françaises participent à cet événement “Made in France”. Plus de 200 boutiques ont participé à ces jours de promotions lors des dernières éditions et parmi celles spécialisées dans la vente de produits high-tech on peut citer les suivantes :

