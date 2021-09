French Days Cdiscount : 30 € offerts grâce à une e-carte cadeau de 250 € vendue 220 €

Cdiscount en vu des French Days de l'automne qui se tiendront du vendredi 24 au lundi 27 septembre propose une e-carte cadeau d'une valeur de 250 €. Pour une durée limitée, et grâce à un code promo, il est possible de l'avoir à 220 €. Une belle réduction de la part du commerçant en ligne qui propose toujours plus de bonnes affaires et bons plans.

Après avoir lancé une e-carte cadeau d'une valeur de 150 € vendue 130 €, Cdiscount en propose une nouvelle qui permet de faire encore plus de bonnes affaires sur son site. Ainsi, cette nouvelle e-carte cadeau d'une valeur de 250 € est vendue au prix de 220 €. Pour bénéficier de ce tarif, vous devez renseigner le code CKDO30 dans le champ prévu à cet effet après l'avoir ajoutée à votre panier.

Au final, c'est donc 30 € offerts par Cdiscount en vu des 4 jours de promotions de l'édition automnale des French Days. Vous recevrez votre e-carte cadeau par email, quelques heures après validation de votre commande. Cette dernière ne sera utilisable qu'à partir du 24 septembre 2021 à 7 heures, date qui marque le début des French Days, sur le site Cdiscount.com et ce jusqu'au 31 octobre 2021 inclus. Elle est utilisable une seule fois. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les conditions générales de l'offre.

Pour rappel ou à titre d'information, les French Days, le Black Friday à la française, c'est un évènement organisé deux fois par an (au printemps et à la rentrée) par de nombreuses enseignes françaises. Comme à l'accoutumé, l'équipe bons plans de Phonandroid relaiera pour l'occasion les meilleurs offres high-tech de cette édition 2021.