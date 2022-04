iPhone 12 mini : bon prix sur le téléphone Apple pour les membres CDAV de Cdiscount

Voici une offre exclusive aux membres CDAV de Cdiscount qui souhaitent se procurer l'iPhone 12 mini à un bon prix ! Pendant une durée limitée, le modèle 64 Go du téléphone Apple bénéficie de 100 euros de réduction par rapport à son tarif du moment.

C'est dans le cadre de l'opération baptisée “48h Apple” que Cdiscount propose une remise exclusive de 100 euros à ses membres CDAV pour l'achat de l'iPhone 12 mini.

Vendu en temps normal à 639 euros, la version 64 Go du téléphone d'Apple disponible dans un coloris rouge voit son prix diminuer à 539 euros uniquement pour les titulaires d'un compte Cdiscount à volonté. Pour celles et ceux qui n'ont pas de compte CDAV, il faut savoir que le programme de Cdiscount peut être testé gratuitement pendant une durée de 6 jours. Au-delà des 6 jours, l'abonnement est facturé à 29 euros par an.

Dévoilé à l'automne 2020 en même temps que les versions classique, Pro et Pro Max, l'iPhone 12 mini est un téléphone qui embarque un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Compatible avec la 5G, le modèle mini de l'iPhone 12 dispose d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, du processeur A14 Bionic et d'une batterie de 2 227 mAh compatible avec la recharge rapide. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un double capteur principal de 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez retrouver notre article consacré au test de l'iPhone 12 mini.