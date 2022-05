Prix en baisse sur le HONOR 50 Lite avant les French Days

Besoin d'un smartphone à moins de 200 euros ? Profitez de ce bon plan pour vous procurer le HONOR 50 Lite à exactement 199 euros sur Amazon ou chez Cdiscount. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Les French Days 2022 commencent officiellement le mercredi 4 mai et certains sites de commerce en ligne proposent déjà des promotions sur certains smartphones.

Actuellement, le HONOR 50 Lite disponible dans un coloris bleu est vendu par Amazon et Cdiscount au prix de 199 euros au lieu de 299,90 euros ; soit une réduction de 100 euros par rapport au tarif conseillé du téléphone. Pour information, les deux sites de commerce en ligne proposent la livraison gratuite du produit. Et si vous passez commande sur Amazon, le géant américain de l'e-commerce suggère le paiement en plusieurs fois sans frais.

Sorti durant l'automne 2021, le modèle allégé du HONOR 50 est un smartphone équipé d'un écran LCD de 6,67 pouces avec une définition de 1080 x 2376 pixels, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 128 Go, d'un processeur Snapdragon 662, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Magic UI. Pour la partie photo, on retrouve un quadruple capteur arrière de 64 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.